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Policiales No hubo personas heridas

Siniestro vial en Gualeguaychú: volcó un camión sobre la Ruta 20

El conductor perdió el control del transporte tras morder la banquina sobre Ruta Provincial 20. El camión terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

9 de Mayo de 2026
Vuelco en Ruta 20.
Vuelco en Ruta 20. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El conductor perdió el control del transporte tras morder la banquina sobre Ruta Provincial 20. El camión terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El vuelco de un camión sobre Ruta Provincial 20 ocurrió este sábado por la tarde en el departamento Gualeguaychú y provocó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular, aunque no se registraron personas lesionadas.

 

El siniestro vial se produjo alrededor de las 15.15 a la altura del kilómetro 7, donde intervino personal de Comisaría Cuarta de Gualeguaychú para asistir en el operativo de prevención y ordenamiento del tránsito.

 

Según se informó, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron al conductor del transporte, un joven de 24 años domiciliado en Concepción del Uruguay, quien explicó que trabajaba para una empresa de transporte y trasladaba pasta de papel desde Fray Bentos hacia la ciudad bonaerense de Campana.

 

Perdió el control tras morder la banquina

 

El hombre conducía un camión marca Iveco con chasis y acoplado cuando, por causas que se intentan establecer, mordió la banquina y perdió el control del rodado.

 

Como consecuencia de la maniobra, tanto el camión como el acoplado terminaron volcados sobre la cinta asfáltica, generando inconvenientes en la circulación sobre la Ruta Provincial 20.

 

A pesar de la magnitud del hecho, no hubo heridos. En el lugar trabajó personal policial hasta la llegada de una grúa que removió el transporte y permitió liberar completamente el tránsito.

Temas:

Gualeguaychú Ruta Provincial 20 siniestro vial
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