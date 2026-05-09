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Auto impactó contra un poste de alumbrado público y volcó en Paraná

Un auto impactó contra un poste de alumbrado público y volcó este sábado en la zona del acceso norte de Paraná. Bomberos y efectivos policiales trabajan en el lugar.

9 de Mayo de 2026
Trabajan en el lugar.
Trabajan en el lugar. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un auto impactó contra un poste de alumbrado público y volcó este sábado en la zona del acceso norte de Paraná. Bomberos y efectivos policiales trabajan en el lugar.

Un accidente de tránsito se registró este sábado en la ciudad de Paraná, donde un auto Volkswagen Surán de color blanco impactó contra un poste de alumbrado público y volcó. El hecho ocurrió alrededor de las 17 en la zona del acceso norte. El vehículo circulaba por Antonio Crespo con sentido cardinal Este.

Operativo

 

Tras el vuelco, personal de Bomberos y efectivos policiales de Comisaría 14º acudieron al lugar para asistir en el operativo y ordenar el tránsito en el sector. Había dos ocupantes, un hombre de 50 años y su hija de 7. No resultaron lesionados ni fueron trasladados al hospital.

 

Según confirmaron a Elonce, el vuelco se produjo tras una maniobra imprudente.

Un auto con dos pasajeros chocó contra una columna de alumbrado y volcó en calle López Jordán

Autoridades policiales dieron vuelta el vehículo y trabajaron en las pericias.

Temas:

Auto vuelco Paraná
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