Auto impactó contra un poste de alumbrado público y volcó en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un auto impactó contra un poste de alumbrado público y volcó este sábado en la zona del acceso norte de Paraná. Bomberos y efectivos policiales trabajan en el lugar.
Un accidente de tránsito se registró este sábado en la ciudad de Paraná, donde un auto Volkswagen Surán de color blanco impactó contra un poste de alumbrado público y volcó. El hecho ocurrió alrededor de las 17 en la zona del acceso norte. El vehículo circulaba por Antonio Crespo con sentido cardinal Este.
Operativo
Tras el vuelco, personal de Bomberos y efectivos policiales de Comisaría 14º acudieron al lugar para asistir en el operativo y ordenar el tránsito en el sector. Había dos ocupantes, un hombre de 50 años y su hija de 7. No resultaron lesionados ni fueron trasladados al hospital.
Según confirmaron a Elonce, el vuelco se produjo tras una maniobra imprudente.
Autoridades policiales dieron vuelta el vehículo y trabajaron en las pericias.