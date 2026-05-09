Adolescente baleado en Paraná: dos detenidos tras allanamientos y secuestro de un arma

El caso del adolescente baleado en Paraná avanzó este sábado con una serie de allanamientos simultáneos, dos detenciones y el secuestro de un arma de fuego que será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el ataque ocurrido el viernes en inmediaciones del barrio Humito. La investigación quedó a cargo de personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.

El joven, de 14 años, permanecía internado en el Hospital Materno Infantil San Roque con estado reservado, luego de haber recibido un disparo de arma de fuego durante un violento episodio que generó preocupación en distintos sectores de la capital entrerriana.

En diálogo con la prensa, el comisario mayor Claudio Martínez, subdirector de Investigaciones e Inteligencia Criminal, brindó detalles de los procedimientos realizados durante la jornada y explicó que los operativos fueron ordenados a partir de los testimonios recabados tras el ataque.

Cuatro allanamientos y dos sospechosos detenidos

Martínez precisó que los procedimientos se realizaron en barrio Francisco Ramírez y que uno de los operativos permitió detener a un hombre mayor de edad señalado como presunto participante del hecho.

“En la fecha se llevaron adelante cuatro allanamientos en el barrio Francisco Ramírez. En uno de ellos se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, que estaría sindicado como partícipe del hecho”, sostuvo el funcionario policial.

Además, confirmó que durante el mediodía se produjo una segunda detención en la zona de barrio Lomas del Mirador II. Según explicó, ambos sospechosos serían familiares directos.

“Son dos las personas detenidas. Los detenidos de hoy son padre e hijo; aproximadamente 38 años el papá y 18 años el hijo”, indicó Martínez, aunque aclaró que las identidades no serían difundidas por el momento debido al avance de la causa judicial.

Secuestraron un arma de fuego para pericias

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el secuestro de un arma de fuego encontrada durante los allanamientos. El arma quedó bajo custodia de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

“También en ese domicilio se procedió al secuestro de un arma de fuego que fue resguardada y puesta a disposición de Policía Científica para que posteriormente se realicen las pericias y se determine el origen del arma”, explicó el subdirector de Investigaciones.

El funcionario aclaró que todavía no se pudo establecer si esa arma fue efectivamente utilizada en el ataque contra el adolescente baleado, aunque señaló que las pruebas periciales serán determinantes para confirmar o descartar esa hipótesis.

“Se tiene que confirmar o no si fue la utilizada en el hecho”, manifestó Martínez al referirse a las tareas técnicas que comenzarán en los próximos días sobre el arma secuestrada.

Testimonios y prendas de vestir bajo análisis

La investigación avanzó a partir de las entrevistas realizadas por efectivos policiales a familiares, vecinos y testigos que estuvieron en la zona donde ocurrió el ataque. Esa información permitió orientar los procedimientos judiciales desarrollados durante la jornada.

“Todo esto surge a partir del trabajo que realizó personal de la División Homicidios y de la Jefatura Departamental Paraná, que realizaron entrevistas con familiares, testigos y allegados”, detalló el comisario.

A partir de esas declaraciones también fueron secuestradas prendas de vestir que podrían coincidir con la descripción aportada por quienes presenciaron el episodio. Los elementos quedaron incorporados a la investigación para futuros cotejos.

“Dentro de los elementos que se secuestraron se interesaban prendas de vestir que podían coincidir o no con las características brindadas por los testimonios en el lugar del hecho”, indicó el funcionario policial.

El adolescente seguía internado en estado reservado

El ataque ocurrió el viernes por la tarde en inmediaciones del barrio Humito. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el adolescente recibió un disparo de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque.

Desde la fuerza policial indicaron que el joven permanecía internado en estado reservado mientras continuaban los estudios médicos y el seguimiento de su evolución clínica.

“Un chico menor de 14 años resultó con una herida de arma de fuego, lo que motivó que fuera trasladado al Hospital San Roque, donde actualmente se encuentra internado en estado reservado”, confirmó Martínez.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía, que durante la próxima semana continuará tomando testimonios y avanzando con distintas medidas judiciales para esclarecer cómo ocurrió el hecho y quiénes fueron los responsables.

La Policía pidió colaboración de vecinos y testigos

El subdirector de Investigaciones señaló que todavía restan medidas importantes para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer con precisión la mecánica del ataque ocurrido el viernes.

“Seguramente durante el transcurso de la semana se va a trasladar a los testigos hasta la Fiscalía para que ratifiquen los dichos y confirmen o no que estas personas están vinculadas con el hecho”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario policial convocó a vecinos y posibles testigos a aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento de la causa. “Invitar a los vecinos, a los testigos o cualquier persona que pueda aportar algún dato, que se acerque a la comisaría o a sede judicial y aporte todo lo que tenga para ayudar al esclarecimiento de este hecho”, concluyó.