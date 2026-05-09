Detuvieron a un hombre por balear a un adolescente de 14 años en Paraná

Un hombre de 38 años fue detenido en Paraná en el marco de una causa por tentativa de homicidio, luego de que un adolescente de 14 años resultara herido de arma de fuego durante una agresión ocurrida este viernes.

La investigación derivó en cuatro allanamientos realizados en barrio Francisco Ramírez, donde personal policial logró detener a un sujeto que sería de apellido Arellano.

Detenido por adolescente baleado en Paraná

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 marca Bersa, que tenía cartuchería en recámara y un cargador con cinco municiones del mismo calibre.

En los operativos colaboraron efectivos de la División Robos y Hurtos, grupos especiales GIA, GDI y GEP, además de personal de la Dirección General de Policía Científica y de las comisarías Quinta y Decimoséptima de la Jefatura Departamental Paraná.

El arma secuestrada por adolescente baleado en Paraná

La causa está en manos de la fiscal Patricia Yedro, mientras continúa la etapa investigativa para determinar las circunstancias del ataque y la participación de otras personas involucradas en la agresión.

El adolescente continúa internado

El adolescente de 14 años permanece estable en terapia intensiva del Hospital San Roque tras haber sido baleado el viernes en inmediaciones del Puente Laprida, en Paraná; el menor fue agredido por varias personas y recibió un disparo en la espalda.

Según relató su madre a Elonce, el menor habría sido atacado “injustamente” por un grupo de entre 15 y 19 personas con las que mantenía conflictos previos.

La familia sostuvo que el menor regresaba del Parque Urquiza junto a un amigo cuando se cruzó “por casualidad” con el grupo agresor en la bajada hacia barrio Humito. Afirmaron que el adolescente fue rodeado, golpeado y que, al intentar defenderse arrojando piedras, los atacantes respondieron con disparos de arma de fuego.

Un menor de 14 años fue baleado en calle Laprida

La hermana de la víctima negó que se tratara de un enfrentamiento entre bandas y aseguró que “lo patotearon” y dispararon “para todos lados”, incluso cerca de niños que jugaban en la zona. Además, vinculó el episodio con amenazas previas relacionadas con el crimen de Yair Flores, hermano del adolescente asesinado en 2025.

Desde la Policía confirmaron que la familia todavía no había formalizado la denuncia por temor a represalias.