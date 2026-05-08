Hospitalizaron a un adolescente de 14 años tras ser herido durante una balacera en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 14 años fue baleado durante un enfrentamiento armado entre dos grupos en inmediaciones del Puente Laprida. El menor fue trasladado al hospital San Roque.
Una balacera en Paraná dejó como saldo a un adolescente de 14 años herido de arma de fuego este viernes por la tarde, en un violento episodio ocurrido en inmediaciones del Puente Laprida. Según trascendió, dos grupos que mantendrían conflictos de vieja data se enfrentaron a tiros en plena vía pública.
El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, en una zona transitada de la capital entrerriana. En medio de la balacera, el menor recibió un disparo en la zona derecha de la espalda y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.
Tras resultar herido, el adolescente logró refugiarse en barrio Humito, donde fue asistido inicialmente antes de ser derivado al Centro de Salud Carrillo. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná.
Operativo policial en la zona
Luego del enfrentamiento armado, personal policial desplegó un importante operativo en el sector para intentar identificar a los presuntos autores de los disparos y esclarecer cómo se produjo el violento episodio, publicó Reporte100.7.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los involucrados serían integrantes de grupos enfrentados desde hace tiempo, aunque todavía se trabaja para determinar responsabilidades y circunstancias del ataque.
La secuencia generó preocupación entre vecinos de la zona, debido a que el intercambio de disparos ocurrió en plena tarde y en un sector con circulación habitual de personas y vehículos.