"Mi hijo recibió un disparo injustamente", dijo la madre del adolescente baleado en Puente Laprida

Nancy y Gabriela, la madre y la hermana del adolescente baleado

Tal como informó Elonce, un adolescente de 14 años fue baleado en inmediaciones del Puente Laprida, en un contexto que aún es materia de investigación. Tras el violento episodio, el joven fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque, ya que el disparo de arma de fuego le habría afectado el hígado.

La mamá del adolescente, Nancy, dialogó con Elonce en la puerta de la institución de salud, donde afirmó que su hijo se encuentra en terapia intensiva pero estable.

“Estamos esperando a los médicos y a la cirujana para ver qué es lo que decide. Mi hijo recibió un disparo injustamente”, señaló.

Nancy, la madre del adolescente

La versión de la madre

De acuerdo a la versión de Nancy, su hijo volvía del parque Urquiza junto a un compañero, bajaba las escaleras del otro lado del puente, cuando “se encuentra con el otro grupo de gente que bajaba a Barrio Humito por problemas con otras personas”.

Para la madre de la víctima, allí se encontraron con “entre 15 y 19 personas” y se produjo el tiroteo. “Se desquitaron con él, aprovecharon porque ya tuvimos problema con uno de ellos, ya que yo lo denuncié”, indicó.

Asimismo, señaló que su hijo “no tuvo vinculación” con el hecho policial que ocurrió arriba del puente. El grupo se estaría dirigiendo hacia otro lugar “cuando se lo encontraron” a su hijo, donde lo “patotearon y le pegaron”.

Habría varios testigos

Nancy reconoció que “hay muchos testigos” del episodio y señaló que otro de sus hijos estuvo presente en el momento de la agresión.

Para defenderse, su hijo habría comenzado “a tirar piedras”, mientras que el otro grupo respondió “con armas de fuego” y “a tirar tiros”. Luego de que una bala impactara en el joven, los compañeros “lo habrían llevado a la rastra” para sacarlo del lugar.

La madre del adolescente reconoció que su hijo “no tenía nada que ver esta vez” y que los conflictos con los agresores “ya habían terminado” a raíz de la denuncia de la propia Nancy.

Siempre de acuerdo a la versión de Nancy, en medio del conflicto su hijo fue el único baleado y golpeado. Indicó que del grupo agresor “casi todos son mayores”.

Por el momento no habría ningún detenido por este hecho.

La versión de la hermana

Por su parte, Gabriela, hermana del adolescente, brindó su punto de vista y señaló que el momento en que se encuentran ambas partes “fue casualidad”. “Mi hermano venía bajando con su compañero porque habían ido a dar una vuelta al parque. Venían bajando por la escalera de Humito del lado del puente”, reiteró.

“No fue un enfrentamiento de ninguna banda. A mi hermano lo encontraron ahí por casualidad y lo rodearon para pegarle. Uno de mi hermanos lo defiende y ahí tres personas empezaron a sacar armas y a disparar, incluso a mí”, agregó.

“Me asomé a gritarles que suelten a mi hermano porque le estaban pegando entre todos y cuando yo me asomé me empezaron a tirar también. Tiraban para todos lados, no les importó las criaturas que estaban jugando afuera. Alcancé a agarrar a mi hija de 4 años porque cuando vi que bajaban en patota para el lado de Humito la encerré”, aportó.

Además, subrayó: “Lo dejo clarísimo, no fue un enfrentamiento de dos bandas porque a mi hermano lo patotearon, lo lastimaron y fue una casualidad que lo encontraron. Sí es cierto que tienen problema de vieja data, tienen denuncia de mi mamá porque no es la primera vez que a mi hermano lo lastiman”.

La familia no denunció el hecho

El segundo jefe de la División Homicidios, el subcomisario Gerónimo Santa María señaló ante Elonce que el personal policial intervino tras la disposición de la fiscal Patricia Yedro de la Unidad de Delitos Complejos. “En virtud de que ingresó un llamado al 911 entre las 16:00 y 17:00 que alertaba sobre una persona herida en el barrio Humito, se presenta el personal policial y constata la veracidad del hecho”, explicó el funcionario.

En el lugar “había un menor de entre 14 y 15 años, herido, que fue trasladado al Centro de Salud Carrillo y luego al Hospital San Roque, donde se constató que tenía una herida de arma de fuego en la espalda”, describió.

Sobre la investigación, Santa María señaló que aún no tienen individualizado a ninguno de los autores o el autor, por eso en conjunto con personal de Comisaría

Quinta de la Jefatura Departamental, se está trabajando “para ver y llegar a una información relevante que nos pueda llevar a esclarecer este hecho”, dijo el segundo jefe.

Destacó que las labores implican la intervención de las comisarías 17° y quinta y de la Dirección General de Policía Científica, quienes están realizando las pericias en el lugar de la agresión como al propio adolescente.

El funcionario policial informó que aún no han recibido la denuncia por parte de la familia. “Sí se va a recepcionar y estamos en comunicación con ellos, sobre todo para entender cómo sigue el menor de edad, que es lo principal, el estado salud de él”, sostuvo.

Asimismo, indicó que aún no hay precisiones sobre el arma utilizada porque el hecho “es muy reciente”.

Investigan ataque a menor de 14 años en calle Laprida

El adolescente es hermano de Yair Flores, asesinado en una fiesta

Sobre este contexto, Nancy, la madre, recordó: “Yo no hice la denuncia por miedo, porque me amenazaron con que lo iban a matar como me lo mataron a Yair”, dijo en relación a Yair Flores, quien murió en diciembre de 2025 tras ser apuñalado y golpeado en una fiesta en Barrio Mosconi Viejo.

El pedido de justicia por Yair Flores

“Recibíamos burlas de ellos sobre la muerte de mi hermano y sabemos que uno de ellos estaría involucrado”, sumó Gabriela.

Asimismo, recordaron que en la primera marcha para exigir justicia por Yair Flores, la familia fue amenazada por el mismo grupo de jóvenes que ahora estaría involucrado en el episodio en Puente Laprida.

“Agredieron la casa de mi mamá, le rompieron todo y nosotros nunca los agredimos”, señaló Gabriela.