Hallaron a las dos adolescentes que estaban alojadas en residencia del COPNAF

Localizaron este viernes a las menores que habían motivado una nueva búsqueda en Gualeguaychú. Se trata de Kiara y Candela, quienes eran buscadas y estaban alojadas en residencia del COPNAF.
Las menores buscadas en Gualeguaychú fueron localizadas este viernes, según confirmó la Jefatura Departamental de Policía. Se trató de Kiara, de 13 años, y Candela, de 15, quienes habían motivado un pedido de colaboración para establecer su paradero luego de ausentarse de una residencia del COPNAF.
Desde la fuerza policial indicaron que ambas adolescentes fueron encontradas tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal policial. A partir de ello, quedó sin efecto la solicitud de localización que se había difundido en las últimas horas.
“En relación al pedido de localización y colaboración ciudadana respecto de las menores Kiara (13) y Candela (15), se deja constancia que las mismas han sido localizadas”, informaron oficialmente desde la Jefatura Departamental Gualeguaychú.
La búsqueda quedó sin efecto
Las autoridades señalaron además que, una vez establecida la ubicación de las adolescentes, se procedió a dejar sin efecto el pedido de paradero que había sido emitido para solicitar colaboración de la comunidad.
“En virtud de ello, se deja sin efecto la solicitud de paradero de las menores mencionadas, quedando debidamente cumplimentada la localización de las mismas”, detalló el comunicado policial difundido este viernes.
Finalmente, desde la Policía remarcaron que el hallazgo se produjo gracias al trabajo investigativo realizado por los efectivos que participaron del operativo de búsqueda.