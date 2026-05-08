Ramírez: hallaron a una mujer sin vida en el interior de un vehículo

El hallazgo de una mujer sin vida en un automóvil conmocionó este viernes a la ciudad de Ramírez, en el departamento Diamante. Intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios.
La ciudad de Ramírez quedó conmocionada este viernes tras el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de un vehículo estacionado sobre calle Belgrano, entre Libertad y Arenales. El hecho ocurrió alrededor de las 12.45 y generó un importante movimiento policial y de personal de emergencias en la zona.
Según las primeras informaciones, efectivos de la Comisaría de General Ramírez, en el departamento Diamante, acudieron al lugar luego de recibir un aviso sobre una situación preocupante relacionada con un automóvil detenido en plena vía pública. Al arribar, constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales dentro del rodado, consignó Desde Entre Ríos.
En el operativo también participaron integrantes de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas desarrolladas en el lugar mientras se preservaba la escena para el trabajo de las autoridades judiciales y peritos correspondientes.
Investigan las circunstancias del hecho
Por el momento, no trascendieron oficialmente detalles sobre la identidad de la mujer ni las posibles causas del fallecimiento. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer si existió algún elemento que pudiera resultar de interés para la causa.