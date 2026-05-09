Detectaron hacienda con garrapatas y prohibieron ingreso a la provincia

Un camión con 39 vacunos infestados de garrapatas fue interceptado en Paso Telégrafo tras un control de rutina sobre la Ruta 12 y SENASA ordenó el regreso de la carga.
La hacienda con garrapatas detectada en un control vial de Paso Telégrafo motivó la prohibición de ingreso a la provincia para un camión que transportaba 39 animales vacunos con destino a Córdoba. El operativo se realizó en el Departamento La Paz, durante un procedimiento de rutina sobre la Ruta Nacional 12.
El control fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, que detuvo la marcha de un camión marca Iveco con semirremolque en el kilómetro 646. Durante la inspección sanitaria, los efectivos advirtieron que los animales presentaban infestación de garrapatas.
La irregularidad detectada constituye una infracción a la Ley Nacional 12.566 y a la Resolución 382 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, normativa que regula las condiciones sanitarias para el traslado de hacienda en el país.
SENASA ordenó el regreso de la carga
Tras constatar la situación, intervino personal de Fucofa y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que labró las actuaciones correspondientes y dispuso el regreso inmediato de los animales a su lugar de origen.
Según se informó, la carga estaba compuesta por vacunos de tipo invernada y tenía como destino final la localidad cordobesa de La Francia. Sin embargo, debido a la presencia de la plaga, el traslado quedó interrumpido por razones sanitarias.
El operativo se enmarcó en las tareas preventivas que buscan garantizar la sanidad animal y evitar la propagación de enfermedades o plagas durante el tránsito de ganado en rutas nacionales y provinciales.