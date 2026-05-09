Tras cinco días internado, murió un motociclista que había sufrido un grave choque en Gualeguaychú

Falleció motociclista. Un hombre que permanecía internado en estado crítico desde el pasado lunes falleció este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas en un choque ocurrido en Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú.

El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial Nº 42 y Pedro Ayala, donde la víctima circulaba en moto y colisionó de frente contra un Renault 12, según publicó R2820.

De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el auto habría intentado girar hacia la izquierda para ingresar a calle Pedro Ayala en sentido este, momento en el que impactó contra la moto que se desplazaba en sentido contrario.

Permaneció internado en terapia intensiva

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor sufrió severas lesiones y debió ser trasladado de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Tras ser examinado por el médico de guardia, se constató que presentaba múltiples traumatismos y fracturas, por lo que quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Durante los días posteriores al accidente, el hombre permaneció bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

El fallecimiento fue confirmado este sábado

Finalmente, luego de permanecer cinco días internado, este sábado se confirmó su fallecimiento, hecho que generó conmoción en la comunidad de Pueblo Belgrano.