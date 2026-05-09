Accidente fatal en Santa Fe: murió un automovilista tras chocar contra una columna

Un trágico accidente de tránsito en Santa Fe ocurrió durante la madrugada en la zona norte de la ciudad, donde un hombre de 43 años perdió la vida tras impactar con su vehículo.
Un grave accidente de tránsito en Santa Fe terminó con la muerte de un automovilista durante la madrugada de este sábado en la zona norte de la capital provincial. El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas José Gorriti y Facundo Zuviría, donde un Renault Clio impactó violentamente contra una columna de hormigón ubicada en el cantero central.
Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación. Tras desviarse de la calzada, el automóvil terminó chocando contra la estructura de cemento con una fuerte violencia.
En el vehículo viajaba únicamente el conductor, identificado como Luis Miguel Romero, de 43 años. Cuando personal policial y de emergencias llegó al lugar del hecho, la víctima ya se encontraba sin signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.
Investigan las causas del siniestro vial
De acuerdo con el reporte policial, el hombre presentaba una severa lesión en el cráneo, producto de la colisión. Las autoridades señalaron que el fallecimiento se produjo prácticamente en el acto debido a la magnitud del impacto.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, quienes realizaron las primeras actuaciones para intentar determinar cómo se produjo el accidente. La circulación en la zona permaneció parcialmente restringida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas correspondientes, señaló Cadena 3.
Por el momento, no trascendieron indicios oficiales sobre la posible participación de otros vehículos ni las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil.