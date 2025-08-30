Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caerle su auto encima

En horas de la tarde de este sábado, un accidente doméstico en Concepción del Uruguay conmocionó a un barrio de la ciudad. Un hombre de 73 años resultó herido alrededor de las 18:20 horas, cuando el vehículo que reparaba se desplazó inesperadamente y cayó sobre él.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Doctor Sabin al 200, donde el vecino trabajaba debajo del rodado realizando arreglos mecánicos. El peso del auto lo atrapó, generando una situación crítica que requirió la ayuda inmediata de terceros.

Los pedidos de auxilio fueron escuchados por vecinos, quienes acudieron de inmediato y lograron mover el vehículo lo suficiente para rescatarlo. Inmediatamente, dieron aviso al servicio de emergencias 107.

Asistencia y traslado del herido

Una ambulancia llegó al lugar pocos minutos después y el personal médico brindó la atención primaria. Tras la evaluación inicial, el hombre fue inmovilizado y trasladado de urgencia al hospital de Concepción del Uruguay para una atención más completa.

Fuentes sanitarias confirmaron que el vecino se encontraba consciente al momento del traslado, aunque presentaba lesiones cuyo alcance debía determinarse con estudios clínicos y radiológicos. (Con información de 03442)