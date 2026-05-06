 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Inseguridad en barrio Santa Lucía

Video: robaron un celular mientras un hombre arreglaba su auto en Paraná

El hecho ocurrió en barrio Santa Lucía. El dueño del teléfono estaba arreglando su auto y dejó el celular sobre la vereda. A los pocos minutos, pasan unos jóvenes y se lo roban.

6 de Mayo de 2026
Robaron un celular mientras arreglaba su auto en Paraná
Robaron un celular mientras arreglaba su auto en Paraná

El hecho ocurrió en barrio Santa Lucía. El dueño del teléfono estaba arreglando su auto y dejó el celular sobre la vereda. A los pocos minutos, pasan unos jóvenes y se lo roban.

El robo de celular en Paraná se registró en barrio Santa Lucía, donde delincuentes le sustrajeron el teléfono a un hombre que realizaba arreglos en su automóvil.

 

Según indicaron allegados a la víctima a Elonce, el episodio ocurrió en la zona de avenida Ramírez y Miguel David. El hombre había dejado el celular en el suelo por unos segundos mientras trabajaba en el vehículo y, pese a encontrarse a pocos metros, delincuentes aprovecharon el descuido para llevarse el aparato.

 

El robo quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda y se observa claramente la sustracción.

Familiares señalaron que si bien las posibilidades de recuperar el teléfono son bajas, decidieron dar a conocer lo ocurrido para alertar a otros vecinos de la zona y pedir que extremen las medidas de precaución. Elonce.com

 

 

Temas:

Robo en Paraná Barrio Santa Lucía Avenida Ramírez Miguel David
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso