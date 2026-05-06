Video: robaron un celular mientras un hombre arreglaba su auto en Paraná

El robo de celular en Paraná se registró en barrio Santa Lucía, donde delincuentes le sustrajeron el teléfono a un hombre que realizaba arreglos en su automóvil.

Según indicaron allegados a la víctima a Elonce, el episodio ocurrió en la zona de avenida Ramírez y Miguel David. El hombre había dejado el celular en el suelo por unos segundos mientras trabajaba en el vehículo y, pese a encontrarse a pocos metros, delincuentes aprovecharon el descuido para llevarse el aparato.

El robo quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda y se observa claramente la sustracción.

Familiares señalaron que si bien las posibilidades de recuperar el teléfono son bajas, decidieron dar a conocer lo ocurrido para alertar a otros vecinos de la zona y pedir que extremen las medidas de precaución. Elonce.com