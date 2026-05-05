Video: colectivo del transporte urbano de Paraná chocó un auto estacionado “y no se detuvo” 

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió en la esquina de Paraguay y Courreges. El dueño del vehículo aseguró a Elonce que, tras el impacto, el chofer del colectivo se retiró sin brindar información ni asumir responsabilidad.
Un vecino de Paraná denunció que un colectivo de transporte urbano chocó su auto que se encontraba estacionado y se retiró del lugar sin dejar datos ni dar aviso. El hecho ocurrió el lunes 4 de mayo, alrededor de las 12:38, en la intersección de calles Paraguay y Courreges.
Según relató a Elonce, Lucas Altamirano, propietario del vehículo un Suzuki Fun, “volvía del trabajo y me encontré con el auto chocado”.
El hombre indicó que su vehículo “se encontraba correctamente estacionado a un metro de la línea reglamentaria. Aun así, un colectivo de la ciudad impactó contra mi auto, dejándome completamente abollada la parte de atrás”, explicó.
Un vecino alertó sobre el hecho
Altamirano señaló que tomó conocimiento de lo ocurrido gracias a la intervención de un vecino “que tuvo la amabilidad de dejarme un papel en el vidrio comentándome la situación”, relató.
De acuerdo a ese testimonio, el impacto habría sido provocado por una unidad de la Línea L.1 de la empresa San José, cuyo chofer “no se detuvo ni dejó notificación alguna de su acción”, sostuvo.
Además, indicó que el vecino aportó pruebas del hecho. “Me brindó imágenes del momento del choque donde se ve con claridad la irresponsabilidad del conductor”, del colectivo, afirmó. Elonce accedió al video donde se escucha el impacto.
Reclamo sin respuesta
El damnificado manifestó su malestar: “Me afectó mucho la situación tanto por el daño material como por el daño moral” y en ese sentido, cuestionó que el conductor no haya dejado sus datos. “Lo lógico es que dejen los datos para que intervenga el seguro, pero el chofer se fue”, remarcó.
También aseguró que no logró obtener respuestas de la empresa. “Recurro a los medios ya que la empresa no brinda ningún contacto y no sé a dónde dirigirme para hacer el reclamo”, indicó. Elonce.com