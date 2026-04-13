La caída del consumo en verdulerías se consolida como una de las principales preocupaciones del sector, en un contexto donde los precios se mantienen relativamente estables pero el poder adquisitivo condiciona las compras. Elonce dialogó con un comerciante local que describió un cambio marcado en los hábitos de los clientes.

Lisandro González, verdulero de calle Churruarín, explicó que actualmente el nivel de ventas está atravesado por una reducción en el consumo, más allá de las variaciones estacionales propias del rubro.

Menor gasto por cliente

Según detalló, el ticket promedio se ubica entre 7.000 y 8.000 pesos, lo que representa una caída significativa respecto a meses anteriores, cuando los montos eran entre un 40% y 50% superiores.

Verdulerías advierten caída del consumo y cambios en hábitos de compra

El comerciante indicó que la cantidad de clientes se mantiene, pero que cada compra es más limitada. En ese sentido, explicó que muchas personas priorizan gastar menos dinero, incluso si eso implica no aprovechar ofertas o comprar menor cantidad de productos. "El cliente busca hacer rendir más su presupuesto", reafirmó González.

Precios estables con subas puntuales

En cuanto a los valores, señaló que no se registraron grandes aumentos generales, salvo en algunos productos afectados por factores climáticos. Por ejemplo, las verduras de hoja y el zapallito tuvieron subas debido a las lluvias, aunque se espera que esos precios se normalicen.

Consumo y precios en verdulerías (foto Elonce)

En otros casos, los precios se mantienen accesibles: la papa ronda entre 800 y 1.000 pesos el kilo, mientras que la cebolla se ubica en valores similares. También destacó que hay una sobreproducción de tomate, lo que mantiene su precio bajo.

Cambio de temporada y consumo

Con la llegada del otoño, se observa un cambio en los productos más demandados. Aumenta el consumo de calabaza, zapallo y batata, alimentos asociados a comidas más calóricas, con precios que rondan los 1.500 y 2.000 pesos el kilo.

En frutas, la mandarina comienza a posicionarse como la principal opción de la temporada, con precios accesibles: dos kilos a 2.000 pesos. Sin embargo, la banana continúa siendo la fruta más consumida durante todo el año.

El comerciante concluyó que, más allá de las estrategias de oferta, el factor determinante sigue siendo el ingreso de las familias, que ajustan sus compras para poder sostener el consumo básico.