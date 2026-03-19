Robaron en el salón vecinal de Bajada Grande y solicitan donaciones de una puerta y un ventilador

El robo habría ocurrido minutos antes de la medianoche del miércoles

Elonce dialogó con el presidente de la comisión vecinal de Bajada Grande, Gastón Bataglia, a raíz de un robo sufrido en el salón vecinal ubicado sobre calle Estrada.

En este sentido, el hombre señaló que un grupo de alumnas de zumba ingresó a las 07:30 y notó el faltante de un ventilador industrial, un equipo de música y luces LED, “que fueron comprados con mucho sacrificio por parte de la docente”.

Gastón Bataglia

La comisión vecinal sospecha que el robo ocurrió minutos antes de la medianoche del miércoles, ya que los vecinos “escucharon ruidos fuertes”.

Bataglia afirmó que la seguridad “es un compromiso de todos los vecinos” e instó a comunicarse con el 911 en caso de observar un movimientos extraños o robos.

Robaron en el salón vecinal de Bajada Grande

“La exposición policial no sirve y es necesario que la comisaría tome la denuncia. De no ser así, se puede ir a tribunales, en la mesa de entradas, para hacer la denuncia sin ningún problema”, destacó el referente vecinal.

“Esta situación escapa a nosotros, necesitamos refuerzos”, aseguró y adelantó que el 25 de marzo a las 19 horas en la escuela 16 Dr. Francisco Soler habrá una reunión abierta y pública con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, el jefe departamental de policía de Paraná, comisarios, especialistas en divisiones de hurtos y delitos.

Bataglia subrayó que “no es una cuestión política, sino una cuestión de seguridad para la comunidad de

nde. Hacemos un sacrificio para mantener las instalaciones, solicitamos mayor seguridad”.

Asimismo, señaló que las docentes que utilizan el espacio cobran “una cuota mínima de arancel para poder comprar elementos necesarios para que la comunidad pueda usar el salón”. El responsable zonal adelantó que buscan brindar talleres culturales y artísticos.

“Si el vecino de Bajada Grande no se involucra de una manera u otra, va a ser un obstáculo. La inseguridad tiene que ver con todo en un contexto social, económico y cultural. Por lo tanto solicito al Ministerio de Seguridad de la provincia de Entre Ríos que tome cartas en el asunto. Necesitamos seguridad no para unos, para toda la comunidad, como así también hemos manifestado en otras oportunidades que necesitamos una cámara de vigilancia en la esquina del triángulo, en la escuela secundaria, en avenida Larramendi”, enfatizó.

Asimismo, Bataglia señaló que la zona “es un foco infeccioso de distintos tipos de delitos y hurtos. Pedimos mayor presencia policial”. “Bajada Grande debe ser escuchado porque hay gente trabajadora, luchadora, que sigue, emprende y necesitamos la participación, la ayuda también”.

A partir del robo, los referentes barriales solicitan donaciones de una puerta y un ventilador, en pos de utilizar el salón adecuadamente.