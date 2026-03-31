Paro de AJER: reclaman el atraso de haberes y rechazan la pérdida del 82% móvil

Paro de AJER. En el marco de un conflicto que se profundiza, la Asociacion Judicial de Entre Rios (AJER) reclama por el atraso de haberes y la pérdida del 82% móvil. Los trabajadores judiciales llevan adelante este jueves una medida de fuerza por 24 horas. La protesta apunta tanto a la recomposición salarial como al rechazo de una posible reforma previsional.

Desde el sector advierten que la pérdida del poder adquisitivo se arrastra desde hace años, lo que agrava la situación de los trabajadores judiciales. “El reclamo es una recomposición salarial porque los sueldos de los trabajadores judiciales están muy atrasados. Venimos perdiendo desde 2020. Además, se suman algunos reclamos particulares que tienen que ver con el pago del título a los trabajadores judiciales”.

Reclamos salariales y condiciones laborales

Además de la cuestión salarial, los trabajadores plantean una serie de demandas específicas vinculadas a condiciones laborales. “El pago de un adicional por tareas especiales para visadores y notificadores y, por otro lado, el pago íntegro del sueldo, porque actualmente se abona de manera fraccionada. No se está percibiendo el salario completo del mes y aún se adeudan retroactivos que deberían haberse liquidado con el pago del mes anterior”, señalaron.

En paralelo, el rechazo a la reforma previsional ocupa un lugar central en la protesta. “Por otro lado, el tema de la caja de jubilaciones es una cuestión estructural que consideran una de las más graves. Según explican, el planteo del gobierno —dicho de forma clara para evitar confusiones— es transformar la caja de jubilaciones de la provincia en el ANSES”.

Rechazo a la reforma de la caja de jubilaciones

Los representantes gremiales alertan sobre el impacto que tendría la modificación del sistema previsional. “Las jubilaciones pasarían a ubicarse entre el 60% y el 65%, dependiendo de la historia laboral de cada persona, e incluso podrían ser menores. De este modo, el 82% móvil desaparecería y se reduciría a alrededor del 60%. Además, la movilidad jubilatoria, que en el sistema actual está atada a los aumentos del personal activo, dejaría de aplicarse y sería reemplazada por una fórmula de actualización similar a la de ANSES”.

Paro de AJER: rechazan el atraso de haberes y pérdida del 82% móvil

El nivel de adhesión a la medida de fuerza es elevado, según indicaron desde el sector. “Con altísimo acatamiento en este día de paro, como han sido los anteriores, estamos sosteniendo este reclamo”.

Expectativa por una instancia de diálogo

En medio del conflicto, los trabajadores esperan una respuesta oficial que permita encauzar las negociaciones. “Esperamos tener una respuesta de parte del gobierno. Convocó para una reunión hoy a las 16:30 en Casa de Gobierno”.