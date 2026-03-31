Madre de trillizos pide ayuda para afrontar gastos de leche, pañales y estudios médicos

REDACCIÓN ELONCE
Una madre de trillizos solicitó colaboración para afrontar gastos vinculados a la alimentación, medicamentos y estudios médicos de sus bebés. La familia difundió un pedido solidario para recibir ayuda.
Una madre de trillizos solicitó ayuda a la comunidad para poder afrontar los gastos que demanda el cuidado de sus tres hijos de dos meses, quienes requieren alimentación especial, controles médicos y medicamentos. La familia difundió un pedido solidario para reunir recursos y garantizar la atención de los bebés.
Mateo, Enzo y Tadeo nacieron prematuros, lo que implicó cuidados específicos desde sus primeros días de vida. “Si con uno es difícil, con tres es complicado porque los tres demandan”, indicó la mamá, Fiorella; y agradeció el acompañamiento recibido. “Gracias a todos, a los que nos conocen y a los que no, todo suma”, expresó.
Los bebés permanecieron internados en neonatología tras su nacimiento y luego fueron dados de alta de manera progresiva. “Tadeo nació con una fisura en el paladar que ya estamos tratando. Actualmente utiliza una plaquita que le permite alimentarse mejor y, más adelante, cerca del año de vida, deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregirla. Luego continuará con el seguimiento de fonoaudiología, pediatría y otros controles necesarios, pero venimos avanzando paso a paso”, comentó la mamá de los trilli.
Gastos y necesidades
Según explicó Belén Albricio, familiar de la madre, cada uno de los bebés necesita una alimentación diferente. “Los tres toman distintas leches de fórmula porque tienen necesidades específicas”, indicó a Elonce.
Uno de los principales gastos está vinculado a la alimentación. “Hay leches de fórmula que cuestan hasta 150.000 pesos”, detalló Belén.
Además, los bebés requieren suplementos como vitaminas y hierro, que no siempre están cubiertos por la obra social. A esto se suman estudios médicos que deben repetirse con mayor frecuencia debido a su nacimiento prematuro. “Algunas cosas las cubre la obra social, pero otras hay que comprarlas mientras se esperan los trámites”, explicó.
La madre atraviesa la crianza de los tres bebés con el acompañamiento de su familia. “Tiene una red de contención muy importante con su mamá y otros familiares”, señaló Belén, visiblemente emocionada.
Sin embargo, destacó que la situación implica una gran demanda diaria. “Con uno es complicado, con tres es mucho más”, expresó la prima de la mamá de los trilli.
Ante este contexto, la familia difundió un pedido de colaboración para quienes puedan aportar pañales, leche de fórmula o ayuda económica.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de un número de contacto 3434629050 o realizar aportes mediante un alias difundido por la familia: fsanchez.bru.2986
El caso generó repercusión en la comunidad, que comenzó a difundir el pedido para colaborar con el cuidado de los tres bebés.