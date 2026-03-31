Reforma previsional: propuesta alternativa del Centro de Docentes Jubilados de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Elonce accedió al análisis del Centro de Docentes Jubilados de Paraná, que cuestionó la reforma previsional y planteó una propuesta alternativa. Advirtieron sobre pérdida de haberes, cambios en movilidad y mayor presión sobre trabajadores activos y pasivos.
La reforma previsional en Entre Ríos generó un fuerte posicionamiento del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados de Paraná, que difundió un extenso análisis del proyecto impulsado por el gobierno provincial y presentó una serie de propuestas alternativas orientadas a preservar el sistema solidario y evitar recortes en los haberes.
El documento, elaborado en marzo de 2026, no solo analizó punto por punto la iniciativa oficial, sino que también advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas y sociales, en un contexto que calificaron como crítico para los jubilados.
En ese sentido, describieron un escenario marcado por la precarización laboral, la caída del empleo formal y las dificultades en los sistemas de salud y educación, lo que —según indicaron— agrava el impacto de cualquier modificación previsional.
Derechos adquiridos y advertencias sobre el alcance de la reforma
Uno de los primeros aspectos abordados por el Centro fue la afirmación del proyecto oficial respecto a que no se afectarían los derechos adquiridos. Si bien el texto garantiza esa premisa, los jubilados expresaron dudas sobre su implementación concreta.
“Las disposiciones no afectarán derechos adquiridos”, señala el proyecto, pero desde la entidad advirtieron que existen contradicciones en su aplicación. “Creemos que no es posible sostener dos sistemas de liquidación”, indicaron, en referencia a la coexistencia de regímenes para actuales y futuros jubilados.
Además, consideraron que la redacción busca “evitar la reacción negativa de los jubilados”, sin explicitar completamente el impacto que tendría sobre los trabajadores activos.
En esa línea, subrayaron que “la reforma no puede implicar una disminución o confiscación del haber”, alertando sobre posibles efectos indirectos que terminarían afectando ingresos ya consolidados.
Cambios en el haber inicial y efectos sobre el salario
Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación en la forma de cálculo del haber inicial. El proyecto sostiene el 82% del salario, pero introduce un cambio sustancial al tomar el promedio de los últimos 30 años de aportes. Actualmente, el cálculo se basa en los últimos 10 años, lo que permite reflejar los mejores salarios de la carrera laboral. Según el análisis, la nueva metodología implicaría una reducción significativa del haber.
“Licúa y reduce el haber inicial y desalienta el ascenso en la carrera docente y administrativa”, señalaron, al advertir que el cálculo podría basarse en cargos ocupados incluso 15 años antes de la jubilación.
Para el Centro, esto afecta directamente el principio de proporcionalidad entre salario activo y haber jubilatorio, lo que podría deteriorar el nivel de vida de los beneficiarios.
Regímenes especiales y nuevas obligaciones de aportes
El documento también analizó los cambios en los regímenes especiales, que actualmente contemplan condiciones diferenciales por el desgaste laboral o la naturaleza de las tareas. Si bien el proyecto mantiene algunos de estos regímenes, introduce modificaciones que, según los jubilados, restringen su alcance y eliminan beneficios para determinados sectores.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la obligación de seguir aportando incluso después de acceder a la jubilación especial. “Deberán continuar efectuando los aportes personales hasta cumplir la edad del régimen general”, advirtieron.
Esto implicaría que quienes se jubilen anticipadamente continúen realizando aportes completos durante años, lo que representa un cambio significativo respecto del esquema vigente.
Además, señalaron la eliminación de regímenes especiales para algunos trabajadores, lo que —según sostuvieron— desconoce el desgaste físico y psicológico de ciertas tareas.
Movilidad jubilatoria y pérdida del vínculo con el salario activo
Otro eje central del análisis fue la modificación del sistema de movilidad jubilatoria, que dejaría de estar atado directamente al cargo del trabajador en actividad. “El haber previsional se disocia del cargo que detentaba el agente”, indicaron, al explicar que la actualización pasaría a realizarse mediante índices sectoriales o fórmulas similares a las nacionales.
Según el Centro, este cambio implicaría una pérdida del poder adquisitivo, ya que la fórmula incluiría variables como la recaudación, que tienden a reducir los aumentos en contextos económicos adversos. Recordaron además que sistemas similares aplicados a nivel nacional generaron una caída significativa de los ingresos reales de los jubilados. “Se licúan los aumentos y se pierde poder adquisitivo”, afirmaron.
Aportes obligatorios, financiamiento y poder del Ejecutivo
El proyecto también establece que, una vez otorgado el beneficio, los jubilados deberán continuar aportando hasta completar los años requeridos para la jubilación ordinaria común. Esta disposición alcanzaría incluso a beneficiarios por invalidez o pensión, lo que fue considerado por el Centro como una ampliación de las exigencias sobre los sectores más vulnerables.
Asimismo, cuestionaron la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca “aportes solidarios” en situaciones de emergencia previsional.
“El poder ejecutivo tiene la facultad de establecer aportes solidarios”, señalaron, y advirtieron que esta herramienta podría derivar en topes de haberes y una mayor discrecionalidad en la administración del sistema.
Para la entidad, esto implica un “poder absoluto del gobierno de turno”, con menor intervención de los otros poderes del Estado.
Edad jubilatoria y armonización con el sistema nacional
El proyecto también propone una modificación progresiva de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en línea con el sistema nacional.
Se prevé elevar la edad a 65 años para varones y 60 para mujeres, así como aumentar los años de aportes de 30 a 35.
Según el esquema detallado en el documento —incluido en la tabla de la página 7—, estos cambios se implementarían gradualmente, incrementando medio año de edad por año calendario hasta alcanzar los nuevos parámetros.
Desde el Centro señalaron que “se aumentan las edades y los aportes exigidos”, y advirtieron que la provincia podría seguir futuros aumentos definidos a nivel nacional.
También mencionaron la posible eliminación de beneficios actuales como el “3x1” y el cálculo del 85%, lo que profundizaría el impacto de la reforma.
La propuesta alternativa de los jubilados
Además del análisis crítico, el Centro de Docentes Jubilados presentó una propuesta alternativa centrada en la defensa del sistema solidario y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.
Plantearon que el déficit previsional no debe ser cubierto por trabajadores y jubilados, sino por los sectores de mayor capacidad económica.
“Exigir una reforma tributaria para que el déficit sea cubierto por los sectores más ricos”, propusieron, mencionando impuestos a grandes herencias y al sector agropecuario como alternativas.
También sugirieron reorganizar la Caja de Jubilaciones en dos grandes sectores: uno con aportantes activos y otro sin aportantes, para analizar de manera diferenciada el financiamiento del sistema.
A su vez, destacaron la necesidad de preservar el carácter solidario y generacional del régimen previsional, evitando su transformación en una herramienta sujeta a decisiones discrecionales del poder político.
Una advertencia sobre el futuro del sistema
En el tramo final del documento, los jubilados expresaron una reflexión sobre el significado social de la jubilación y el impacto que podría tener la reforma. “Para nuestra generación, la jubilación era un reconocimiento a nuestro trabajo y el resultado de nuestros aportes”, señalaron.
En ese sentido, advirtieron que, de avanzar el proyecto, podría modificarse profundamente esa concepción. “Si la reforma prospera, ya no será un momento feliz ni tan ansiado”, concluyeron.
Reforma Previsional: proyecto alternativo del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados de Paraná by elonceweb