Pronostican que continuarán las temperaturas altas y la humedad los próximos días en Entre Ríos

La intensa ola de calor que afecta a gran parte del país continúa sin dar tregua. Rosario Quijano, comunicadora meteorológica, explicó a Elonce lo que ocasiona este fenómeno y anticipó cómo evolucionará el tiempo en los próximos días.

Consultada sobre la situación, Quijano confirmó que el calor continuará: “Vamos a tener varios días de calor. Justamente tenemos la presencia de un frente cálido sobre nuestra región que viene avanzando desde el norte”.

La especialista precisó que este sistema no es reciente: “Este frente ya viene avanzando desde la semana pasada, así que actualmente está sobre la región central, sobre gran parte del sur del Litoral también”.

Según explicó, la combinación de factores intensifica las condiciones: “Este frente cálido, más la presencia de una masa de aire muy húmeda, hace que las temperaturas se eleven y por eso también tenemos altas temperaturas y a su vez la sensación térmica muy alta, lo cual hace más pesados los días. Esto va a perdurar por lo menos hasta el fin de semana”.

Incluso, advirtió que el inicio de la próxima semana no traerá cambios significativos: “En gran parte de la provincia de Entre Ríos habrá con temperaturas altas. Con el correr de los días irá de a poco bajando las temperaturas, así que todavía nos quedan un par de días más de calor”.

Y agregó: “Tenemos, más allá del frente cálido, esta masa de aire que está sobre la región, a su vez la baja presión que está continuamente aportando humedad. Todos estos componentes hacen que las temperaturas se mantengan elevadas”.

Lluvias en camino, pero con alivio temporal

En cuanto al pronóstico, la especialista anticipó cambios hacia el fin de semana: “Desde hoy hasta el fin de semana, más o menos hasta el sábado o domingo, vamos a tener el ingreso de diferentes frentes fríos que en algunos momentos van a provocar precipitaciones en la provincia”.

Sin embargo, aclaró que no hay alertas vigentes por tormentas: “Actualmente no hay ningún tipo de alertas. Por ahora no son necesarios los alertas, pero sí hay pronóstico donde podríamos tener lluvias a partir del jueves”.

En ese sentido, detalló que habrá “diferentes periodos de lluvias a partir de lo que es el fin de semana largo: jueves, viernes, sábado y domingo. Sobre todas las cosas hablamos del domingo, donde se van a dar los periodos de precipitaciones. En esos momentos vamos a tener un alivio térmico, pero esto va a hacer que las temperaturas suban y bajen”.

La meteoróloga también explicó por qué el alivio será pasajero: “Lo que hacen las precipitaciones, si bien es un alivio temporal, aportan también humedad. Al salir el sol esa humedad se eleva y hace que la sensación térmica influya y tengamos más pesadez”.

Por eso, advirtió: “Si bien puede hacer calor, a la vez, más allá del calor que hace, va a estar muy pesado estos días por la presencia de la humedad”.

Valores por encima de lo normal

Respecto a los registros esperados, indicó: “Vamos a tener máximas que van a estar rondando entre los 31 y 32 grados. Inclusive este martes en Paraná estamos pronosticando una máxima de 33 grados”.

También remarcó que abril comenzará con temperaturas elevadas: “Vamos a arrancar un mes en donde las máximas van a estar cercanas a los 32 grados, así que va a estar un poco sofocante”.

Esto contrasta con los promedios históricos: “Los valores medios para marzo rondan entre los 27 grados y para abril se esperan valores medios de 24 grados”. Elonce.com