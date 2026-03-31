“El sueldo de la gente está cada vez más complicado”, dijo ferretero de Paraná

La caída en ventas de ferreterías alcanzó un 25% en febrero y reflejó el deterioro del consumo en el inicio de 2026, según datos de la Cámara Nacional del sector y testimonios de comerciantes.

En Paraná, Cristian Kikan, propietario de una ferretería, describió en diálogo con Elonce, un escenario complejo, con menos clientes, aumentos de precios y dificultades en el abastecimiento.

“El flujo de gente también ha bajado, la entrega de mercadería está complicada y hubo muchos aumentos”, señaló el comerciante al referirse a los primeros meses del año. Además, explicó que distintos factores externos influyeron en la situación, entre ellos el contexto internacional y el incremento de costos internos.

Ferreterías de Paraná atraviesan una fuerte caída en ventas

En ese sentido, detalló que los productos más afectados fueron aquellos vinculados al petróleo. “Lo más complicado que está ahora son sobre todo las pinturas y los solventes, que son derivados del petróleo. Hubo aumento y hay merma en la entrega, no están llegando ni en tiempo ni en forma”, afirmó.

Aumentos y menor demanda

De acuerdo con lo indicado por Kikán, los incrementos de precios fueron significativos en los últimos meses. “Hubo un aumento de entre un 16 y un 20% más o menos”, precisó, al tiempo que remarcó que esto impactó directamente en la demanda.

Uno de los rubros más golpeados fue el de herramientas y maquinaria. “Antes el cliente compraba una máquina, hoy trata de arreglarla o busca una solución para abaratar costos”, explicó. Esta conducta evidenció un cambio en las decisiones de compra, orientadas a reducir gastos.

Asimismo, el comerciante confirmó una fuerte retracción en productos vinculados a la construcción. “Hubo una baja importante, sobre todo en todo lo que es instalaciones eléctricas, cloaca, gas y sanitarios. Está cada vez más difícil construir o empezar una casa”, sostuvo.

Cambios en el comportamiento del cliente

El contexto económico también modificó la forma de consumo. “La gente se queja porque no alcanza. Han aumentado mucho los impuestos y los combustibles, y eso impacta directamente”, señaló el ferretero.

En esa línea, describió un cliente más cauteloso y con mayor información previa. “Consultan antes de venir, preguntan precios por redes, averiguan más. Antes eso no pasaba”, indicó. Incluso, remarcó una pérdida de referencia en los valores: “La gente tampoco tiene noción de lo que valen las cosas hoy en día”.

El fenómeno se tradujo en compras más pequeñas y puntuales. Según explicó, predominan adquisiciones básicas como arreglos menores, mientras que disminuyeron las operaciones de mayor volumen, que son clave para la rentabilidad del negocio.

Dificultades estructurales y adaptación

A la caída de ventas se sumaron problemas en la producción y provisión. “Muchas empresas dejaron de producir o producen menos porque hoy les conviene importar”, afirmó el ferretero, en referencia a rubros como tornillos, herramientas y maquinaria.

Esta situación generó consecuencias adicionales. “Tenemos más demora en la entrega y la calidad no es la misma”, señaló, al tiempo que explicó que gran parte de los productos provienen del exterior, lo que alarga los tiempos de reposición.

Frente a este panorama, los comerciantes buscaron estrategias para sostener la actividad. “Nosotros tratamos de innovar, ampliar horarios y abaratar costos para ayudar al cliente”, indicó Kikán. Sin embargo, reconoció el impacto general: “Repercute un montón tanto en los clientes como en nosotros la baja de ventas”. Elonce.com