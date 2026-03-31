Consejo Federal de Intendentes en Paraná: reclamaron más recursos y cambios en la coparticipación

REDACCIÓN ELONCE
Intendentes de distintas provincias analizaron la situación económica de los municipios y reclamaron cambios en la distribución de recursos nacionales. Alak habló de “un salvajismo contra los municipios que no tiene antecedentes en la democracia argentina”.
El Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (COFEIN) se reunió este martes en Paraná, donde jefes comunales de distintas provincias debatieron la situación económica de los municipios y reclamaron mayores recursos y cambios en la coparticipación.
El encuentro contó con la participación de representantes de 14 provincias y tuvo como anfitriona a la intendenta Rosario Romero. Durante la jornada se abordaron temas vinculados al financiamiento municipal, el transporte urbano de pasajeros y la distribución de fondos nacionales.
Uno de los principales ejes fue la caída de recursos coparticipables que reciben las administraciones locales. “Es ínfimo lo que recibimos de coparticipación y cada vez se achica más”, señaló Romero a Elonce.
Reclamos por recursos y coparticipación
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó "la pluralidad y el federalismo" del encuentro y remarcó que no hubo discusiones partidarias ni se profundizó "la grieta". Señaló que el único compromiso es "con los vecinos que hoy padecen las consecuencias de un modelo económico de ajuste" que, según afirmó, "redujo recursos a provincias, municipios y jubilados".
En ese sentido, advirtió que los municipios están absorbiendo demandas que antes atendía el Estado nacional, especialmente en materia de salud y políticas sociales, que -indicó- han sido desfinanciadas o eliminadas. También subrayó "el impacto de la crisis de PAMI en los jubilados, quienes, ante dificultades en la cobertura, recurren a los gobiernos locales, generando una sobrecarga en los presupuestos municipales”.
Los intendentes coincidieron en la necesidad de un nuevo esquema de financiamiento. “Este documento expresa la necesidad de mayores recursos para los municipios”, indicaron tras la firma de un documento conjunto. Además, plantearon la necesidad de revisar la distribución de tributos nacionales y los aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Estamos pidiendo que la distribución de lo recaudado a través del impuesto a los combustibles y la distribución de los ATN tengan carácter de ley y respete las autonomías municipales”, afirmó Passerini.
Críticas al contexto económico
Durante el encuentro, los intendentes analizaron el impacto de las políticas económicas en los municipios. Señalaron que la caída del consumo y la actividad económica afectó la recaudación y generó mayor demanda social en los gobiernos locales.
“Es necesario que el presidente Javier Milei escuche a los más de 2.200 intendentes que estamos atravesando una fuerte asfixia financiera. La caída de la coparticipación federal, producto de políticas económicas que han impactado en la actividad, generó una situación muy compleja: se han cerrado miles de empresas, se perdieron puestos de trabajo y el consumo cayó de manera significativa, lo que redujo los ingresos coparticipables", expuso el el intendente de La Plata, Julio Alak.
Y agregó: "En este contexto, los municipios debemos hacernos cargo de una demanda creciente, especialmente en áreas como salud y asistencia social, mientras los recursos disminuyen. Por eso planteamos la necesidad urgente de un nuevo pacto fiscal que garantice sustentabilidad y gobernabilidad, ya que somos el primer nivel del Estado al que recurre la ciudadanía".
"Además, advertimos que no solo se reducen los fondos, sino que también se intenta avanzar sobre las potestades tributarias municipales y es una actitud de un salvajismo contra los municipios que no tiene antecedentes en la democracia argentina. Estamos realizando un gran esfuerzo para sostener los servicios, pero es imprescindible contar con un esquema más equilibrado que permita dar respuestas a las necesidades de la población”, completó.
Punto aparte, Alak mencionó que “En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha sido uno de los más discriminados de la Argentina, una de las víctimas principales de la brutal discriminación política que está llevando adelante el gobierno nacional”. Y en esa línea, recalcó: “Tenemos un gobernador muy valiente que ha enfrentado este modelo desde el inicio de este gobierno porque ha advertido que este modelo perjudica fuertemente a los 18 millones de bonaerenses.
Propuestas y próximos pasos
Entre los planteos, solicitaron una reducción del IVA, la coparticipación del impuesto a los combustibles y una distribución equitativa de los ATN. También anticiparon que buscarán instancias de diálogo con autoridades nacionales. “Tenemos que conocer a nuestros intendentes porque ahí está la esperanza”, indicó la mandataria municipal de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En caso de no obtener respuestas, Chahla advirtió que podrían avanzar por vías judiciales.
El encuentro formó parte de una serie de reuniones federales que los intendentes vienen realizando en distintas provincias para unificar reclamos y propuestas.