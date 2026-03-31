En Paraná, invitan a un mate bingo a beneficio de la Escuela de Educación Integral N°3 "Carolina Tobar García" con el objetivo de reunir fondos para reparaciones urgentes en el edificio escolar. La actividad se realizará el sábado 11 de abril desde las 15 en la sede ubicada en calles Azcuénaga y De la Torre y Vera.

“Gracias a ustedes por venir a visitarnos y poder difundir la actividad que vamos a realizar aquí en nuestra escuela. Estamos a una cuadra de La Vieja Usina cerquita del Patito Sirirí, así que es un lugar muy accesible para que se puedan acercar y acompañarnos”, expresaron autoridades del establecimiento.

Desde la institución destacaron que el evento tiene un fin solidario concreto: “Necesitamos hacer reparaciones de puertas, de ventanas, de baños. Es importante poder hacerlas para que nuestros estudiantes puedan estar en un ambiente adecuado”.

Un esfuerzo sostenido por la comunidad educativa

Las autoridades remarcaron que este tipo de iniciativas forman parte de un trabajo constante: “Es todo un desafío que lo hacemos todos los años. Este va a ser el primer bingo de este 2026. Realmente queremos que la escuela esté cada vez más linda y que sea un lugar agradable para todos los que venimos a diario”.

Invitan a un mate bingo a beneficio de la Escuela Nº3

Además, extendieron la invitación a toda la comunidad. “La entrada y el agua caliente es gratis y tienen que traer su mate. El costo de los cartones es bastante bajo. Va a haber servicio de cantina con unos precios super accesibles, tortas fritas y sorteos con el numerito de entrada, con los cartones no ganadores. Aprovechamos también si algún negocio quiere sumarse y donar algún regalito para sortear, es super bienvenido”, concluyeron.