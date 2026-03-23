La Escuela San Antonio María Gianelli brindará clases de Catequesis los domingos

REDACCIÓN ELONCE
El padre Leandro Bonín dijo a Elonce que “los domingos a las 10 de la mañana, además de la Misa que tenemos a las 11, va a haber Catequesis para niños y adolescentes que no son alumnos de la escuela".
La Escuela San Antonio María Gianelli, de barrio Anacleto Medina, suma clases de Catequesis para alumnos externos a la institución educativa.
El padre Leandro Bonín dijo a Elonce que “los domingos a las 10 de la mañana, además de la Misa que tenemos a las 11, va a haber Catequesis para niños y adolescentes que no son alumnos de la escuela", informó. Esta iniciativa busca llegar a más familias del barrio, especialmente aquellas cuyos hijos no asisten nuestra escuela, pero que igualmente desean prepararse para recibir la primera Comunión y la Confirmación”.
Además, se refirió a la visita de misioneros y agradeció su labor evangelizadora, resaltando el impacto que tienen en la comunidad.
Fernanda Quinteros, oriunda de Salta, explicó el objetivo de su visita: "Misionar precisamente es dejar que Jesús salga al encuentro de nosotros, descentrarnos y estar en contacto de una forma muy encarnada”. Subrayó la importancia de tocar "la realidad que duele, que parece como más abandonada o marginada". La misionera resaltó que su labor no se limita a la parte espiritual, sino que abarca toda la realidad de las personas, tanto niños como adultos.
En cuanto a la experiencia vivida, Favio, un misionero de San Francisco, Córdoba, destacó la "apertura que tiene la gente" y el impacto que tiene el trabajo misionero. "Con lo poquito que podemos hacer, lo mucho que se nota esa necesidad de Dios", comentó, haciendo énfasis en el cambio que se experimenta al compartir la fe en comunidades que atraviesan situaciones difíciles.
Lucía y Malvina, de Santa Fe y San Francisco respectivamente, compartieron sus vivencias y cómo encontraron una respuesta a sus propios cuestionamientos en la comunidad. "Dios pensó en nosotros antes de que nosotros mismos tuviéramos conciencia", expresó Lucía. Malvina, por su parte, habló de cómo compartir el amor de Dios con los demás es lo más enriquecedor de la misión. "No podemos guardar lo que hemos vivido, no lo podemos callar", señaló.
Anahí, una misionera de San Martín, Buenos Aires, también participó del evento, resaltando el valor de los encuentros con las familias del barrio: "Nos han abierto las casas y nos han abierto el corazón". Elonce.com