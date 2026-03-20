Escuela Baxada del Paraná es beneficiaria de la campaña "A estudiar se ha dicho"

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná enfrenta diversas necesidades y será beneficiada por la campaña “A estudiar se ha dicho”, que se lleva adelante con el acompañamiento de Ayudar Hace Bien y Fundación La Delfina, supo Elonce.
La Escuela Secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná enfrenta diversas necesidades y será beneficiada por la campaña “A estudiar se ha dicho”, que se lleva adelante con el acompañamiento de Ayudar Hace Bien y Fundación La Delfina.
Cristian Weinmeister, rector, contó a Elonce que la institución alberga a más de 400 estudiantes distribuidos en tres turnos y ofrece diversas orientaciones, tales como Ciencias Naturales y Sociales, Educación Física y Turismo.
"Es una escuela emplazada prácticamente en el corazón de Bajada Grande", destacó el rector, quien explicó que el establecimiento recibe a estudiantes de diversas zonas aledañas, como el barrio Mosconi, Pancho Ramírez y Puerto Viejo. "Aquí el corazón de todos los docentes es grande para recibir a nuestros estudiantes de la barriada", agregó.
Sin embargo, la situación económica es una constante preocupación. "En estos tiempos que estamos transitando, donde todo cuesta muchísimo, sobre todo llegar a mitad de mes, la población estudiantil necesita mucha colaboración, mucha ayuda", manifestó.
Además, explicó que "algunos chicos no tienen el calzado o la ropa necesaria para asistir a la escuela, a muchos les da vergüenza venir sin útiles, pero les decimos que vengan igual, tratamos de subsanar estos problemas".
En este contexto, la Fundación La Delfina ha sido clave en la ayuda que la escuela ha recibido. El rector destacó la importancia de estas colaboraciones, que han permitido aliviar las carencias de la institución. "Que haya personas que se involucren de esta manera con instituciones escolares como la nuestra, es muy importante", señaló el rector, recordando que muchas otras escuelas también están siendo beneficiadas por este programa solidario.
Según el rector, los artículos más solicitados son los útiles escolares: "Hojas, carpetas, lápices, biromes, mapas para Geografía, papel afiche, plasticola, boligoma... todo es bienvenido", mencionó. Además, hizo un llamado a la comunidad: "Lo que la gente pueda colaborar siempre suma. Mochilas, lo que tengan, todo es útil".
La escuela se encuentra abierta desde las 7:00 hasta las 22:30 horas, de lunes a viernes, para recibir todo tipo de donaciones. "Contamos con la solidaridad de la gente, sobre todo en estos tiempos difíciles", subrayó el rector, quien expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. Elonce.com