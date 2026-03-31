Caída de coparticipación: Frigerio pidió redefinir responsabilidades y recursos de los gobiernos locales

La crisis financiera de provincias y municipios fue el eje central del Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (COFEIN), que se reunió este martes en Paraná, con la participación de jefes comunales de todo el país y la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien analizó el complejo escenario económico que atraviesan los gobiernos locales, a raíz de la disminución de los recursos enviados por la Nación.

El encuentro reunió a intendentes de distintas provincias que coincidieron en la necesidad de reclamar mayores recursos y revisar el esquema de coparticipación, ante la creciente presión sobre las finanzas locales. En ese marco, Frigerio valoró el espacio de diálogo y destacó el intercambio de experiencias como herramienta para mejorar la gestión pública.

“Estuve con muchos amigos que conozco hace mucho tiempo, así que estuvimos conversando sobre la gestión pública, que es apasionante, pero es un desafío obviamente complejo”, expresó el mandatario, al tiempo que subrayó que “intercambiar experiencias y opiniones es bueno para la política y para la posibilidad de transformar la realidad”.

Crisis financiera y aumento de responsabilidades

El gobernador fue contundente al describir el escenario actual y aseguró que “la situación crítica es obvia”, al tiempo que remarcó que se trata de una problemática que viene señalando desde hace tiempo. “Hoy, el Estado se financia con los mismos recursos que había en la pandemia y con muchísimas más responsabilidades”, afirmó a Elonce.

Además, y explicó que a diferencia de aquel contexto, actualmente “la demanda es cada vez mayor”, con exigencias vinculadas a salarios, obras públicas y servicios esenciales.

En esa línea, advirtió que “las responsabilidades de los gobiernos provinciales y municipales son cada vez mayores”, lo que genera un desfasaje entre ingresos y obligaciones.

Según indicó, esta situación obliga a las administraciones a extremar el uso eficiente de los recursos públicos. “Nos obliga a ser muy eficientes en el uso de los fondos públicos, cada vez más eficaces, cada vez más transparentes. Cuidar cada moneda que entra en el Estado, hoy, es casi imperativo”, sostuvo, al describir el contexto económico como “muy complejo”.

Relación con Nación y llamado a una política constructiva

Frigerio también se refirió al vínculo con el Gobierno nacional y reconoció que el escenario es desafiante para todos los niveles del Estado. En ese sentido, evitó adoptar una postura confrontativa y planteó la necesidad de acompañar los esfuerzos para estabilizar la economía.

“Tenemos muchas conversaciones con el gobierno nacional, que también la tiene difícil, porque se encontró con el desafío enorme de bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas”, señaló a Elonce.

En ese marco, expresó su posición personal respecto al rumbo del país: “Nosotros necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien porque de esa manera le va a ir bien a todos los entrerrianos”, dijo Frigerio a Elonce.

Al mismo tiempo, cuestionó a sectores de la dirigencia política por su actitud frente a la gestión pública. “Hay dirigentes que estuvieron en el peor gobierno de la historia o que gobernaron 20 años la provincia y hoy señalan con el dedo como si supieran lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo hicieron cuando les tocó?”, planteó.

Además, consideró que la política debe abandonar la confrontación estéril y avanzar hacia una lógica más propositiva. “Hay que pasar a una actitud propositiva y trabajar para que las gestiones sean exitosas, independientemente del color político”, afirmó.

Debate por la coparticipación y el rol del Estado

Uno de los puntos centrales del planteo de Frigerio fue la necesidad de redefinir las responsabilidades entre Nación, provincias y municipios, ante lo que consideró una falta de claridad que impacta en la calidad institucional. “Creo que la sociedad no tiene claro qué nivel de gobierno se ocupa de qué cosa, y eso afecta la calidad de la democracia”, explicó, al tiempo que sostuvo que los ciudadanos deben saber a quién reclamar según cada problemática.

En ese sentido, remarcó que actualmente existen funciones “difusas” entre los distintos niveles del Estado y que resulta imprescindible avanzar en un ordenamiento más claro. “Tenemos que terminar de ordenar las responsabilidades y también discutir cómo se financian en cada nivel de gobierno esas responsabilidades”, indicó, al tiempo que reconoció que en ese aspecto “estamos mucho más lejos”.

El mandatario también planteó la necesidad de revisar la distribución de los recursos y avanzar hacia un esquema más equitativo. “Tenemos muchísimo para trabajar y está bueno, sentarnos en una mesa entre gobierno nacional, provincias y municipios, para aclararlo”, propuso.

Reforma tributaria y desafíos estructurales

Frigerio fue más allá y planteó la necesidad de discutir en profundidad el sistema impositivo argentino, al considerar que presenta distorsiones en todos los niveles. “Los recursos probablemente provienen de fuentes que no pueden seguir existiendo”, advirtió, y mencionó impuestos como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque a nivel nacional, así como Ingresos Brutos en las provincias.

También incluyó en su análisis a las tasas municipales, al señalar que “muchas no encuentran una contraprestación efectiva y también deberían desaparecer”. En ese marco, sostuvo que el país necesita avanzar hacia un esquema tributario más eficiente. “El sistema impositivo argentino es muy malo, tanto a nivel nacional, provincial como municipal”, afirmó.

Finalmente, el gobernador concluyó que la única salida posible a estos desafíos es el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

“Son muchos desafíos que la manera de resolverlos es trabajando juntos. De este encuentro también sale un pedido de sentarnos en una mesa y trabajar todos con la mejor intención para definir quién se ocupa de cada cosa, cómo financiamos los servicios y con qué impuestos lo vamos a hacer”, concluyó.