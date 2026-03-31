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El gobernador encabezó reunión de gabinete con eje en el seguimiento de gestión

Rogelio Frigerio, encabezó reunión de gabinete, donde se abordaron temas de seguimiento general de gestión y se pusieron a consideración distintos proyectos en carpeta, principalmente relacionados con obras y otras cuestiones.

31 de Marzo de 2026
El gobernador encabezó reunión de gabinete.
El gobernador encabezó reunión de gabinete. Foto: (GPER).

Rogelio Frigerio, encabezó reunión de gabinete, donde se abordaron temas de seguimiento general de gestión y se pusieron a consideración distintos proyectos en carpeta, principalmente relacionados con obras y otras cuestiones.

Tuvo lugar este martes una nueva reunión de gabinete, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, donde se abordaron temas de seguimiento general de gestión y se pusieron a consideración distintos proyectos en carpeta, principalmente relacionados con obras y otras cuestiones.

En la oportunidad, se hizo hincapié en temas específicos, como la puesta en valor del Palacio San José, el avance en las negociaciones con Nación; el proyecto de terminación del hospital De la Baxada, entre otros.

 

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, dio precisiones sobre su participación en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que convocó a los titulares de las carteras sanitarias provinciales, y donde se definieron acciones clave para fortalecer el sistema sanitario en todo el país, con eje en la prevención, la gestión y la preparación ante la temporada invernal.

Ruta 18

 

También se valoró la culminación de un nuevo tramo de la autovía de la ruta nacional 18, sobre lo cual el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, precisó que "son 30 kilómetros aproximadamente que pasaron a integrarse a la continuidad de esta obra, demorada ya por más de 15 años y que esperemos podamos concluir durante este período del gobernador Frigerio".

 

"Es una obra que lamentamos que haya llevado tanto tiempo, porque vincula a las dos ciudades más importantes de la provincia, como son Concordia y Paraná, la capital; y además forma parte del corredor bioceánico", subrayó el ministro.

Indicó que el tramo habilitado este lunes abarca 30 kilómetros, desde el cruce con la ruta 6, en Paso de la Laguna, departamento Villaguay; hasta prácticamente llegar al departamento Paraná. "Falta un tramo todavía -porque hay una escuela en el medio de ese trayecto-, hasta llegar a Las Tunas, que sería el próximo que seguramente se va a incorporar a la autovía que paulatinamente va llegando a Paraná".

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Rogelio Frigerio reunión de gabinete
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