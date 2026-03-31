Empleados de Comercio: se difundieron las escalas salariales de abril a junio de 2026

31 de Marzo de 2026

Aumento para empleados de comercio.

La Federación de Empleados de Comercio anunció un aumento salarial escalonado del 5% para los meses de abril-junio de 2026 y el pago de un bono extraordinario de $120.000

Se dieron a conocer las nuevas escalas salariales correspondientes al acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026 entre la FAECYS y las cámaras empresarias del sector, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El entendimiento establece un incremento del 5% sobre los salarios básicos, tomando como referencia los valores vigentes a marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas existentes a esa fecha. La suba se aplicará de manera escalonada de la siguiente forma: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y el 1,5% restante en junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se suma a los importes ya abonados bajo ese mismo carácter y continuará siendo considerada como tal.

En paralelo, las partes dispusieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores, destinada a sostener el sistema de salud, particularmente a OSECAC.

Además, establece la prórroga de montos no remunerativos previos, su incorporación al salario básico a partir de julio. También contempla una cláusula de revisión en junio de 2026, define la proporcionalidad para jornadas reducidas y fija condiciones específicas sobre aportes, contribuciones y compensaciones, según lo detallado en el acuerdo firmado.

El acuerdo fue firmado por el sindicato de empleados de comercio con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Éste se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El acuerdo tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2026 y no será de aplicación obligatoria para los convenios que se celebren en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque los valores fijados funcionarán como piso salarial una vez homologados.

Sueldos básicos de empleados de comercio en abril 2026

En abril de 2026, los empleados de comercio reciben un aumento del 2%.

Maestranza:

A: $1.078.911 (básico) + $100.000 (incremento no remunerativo) + $20.000 (suma no remunerativa) = $1.198.911.

B: $1.081.934 + $100.000 + $20.000 = $1.201.934.

C: $1.085.968 + $100.000 + $20.000 = $1.205.968.

Administrativo:

A: $1.090.613 + $100.000 + $20.000 = $1.210.613.

B: $1.095.298 + $100.000 + $20.000 = $1.215.298.

C: $1.099.977 + $100.000 + $20.000 = $1.219.977.

D: $1.114.022 + $100.000 + $20.000 = $1.234.022.

E: $1.125.724 + $100.000 + $20.000 = $1.245.724.

F: $1.142.890 + $100.000 + $20.000 = $1.262.890.

Cajeros de empleados de comercio:

A: $1.094.513 + $100.000 + $20.000 = $1.214.513.

B: $1.099.977 + $100.000 + $20.000 = $1.219.977.

C: $1.106.999 + $100.000 + $20.000 = $1.226.999.

Personal auxiliar:

A: $1.094.513 + $100.000 + $20.000 = $1.214.513.

B: $1.101.520 + $100.000 + $20.000 = $1.221.520.

C: $1.110.365 + $100.000 + $20.000 = $1.230.365.

Auxiliar especializado:

A: $1.103.879 + $100.000 + $20.000 = $1.223.879.

B: $1.117.922 + $100.000 + $20.000 = $1.237.922.

Vendedores:

A: $1.094.513 + $100.000 + $20.000 = $1.214.513.

B: $1.117.922 + $100.000 + $20.000 = $1.237.922.

C: $1.125.724 + $100.000 + $20.000 = $1.245.724.

D: $1.142.890 + $100.000 + $20.000 = $1.262.890.

Escala salarial para empleados de comercio en mayo

En mayo de 2026, los empleados de comercio perciben un aumento del 1,5%.

Maestranza:

A: $1.095.095 (básico) + $100.000 (incremento no remunerativo) + $20.000 (suma no remunerativa) = $1.215.095.

B: $1.098.163 + $100.000 + $20.000 = $1.218.163.

C: $1.102.258 + $100.000 + $20.000 = $1.222.258.

Administrativo:

A: $1.106.972 + $100.000 + $20.000 = $1.226.972.

B: $1.111.728 + $100.000 + $20.000 = $1.231.728.

C: $1.116.477 + $100.000 + $20.000 = $1.236.477.

D: $1.130.732 + $100.000 + $20.000 = $1.250.732.

E: $1.142.610 + $100.000 + $20.000 = $1.262.610.

F: $1.160.034 + $100.000 + $20.000 = $1.280.034.

Cajeros:

A: $1.110.931 + $100.000 + $20.000 = $1.230.931.

B: $1.116.477 + $100.000 + $20.000 = $1.236.477.

C: $1.123.604 + $100.000 + $20.000 = $1.243.604.

Personal auxiliar de empleados de comercio:

A: $1.110.931 + $100.000 + $20.000 = $1.230.931.

B: $1.118.043 + $100.000 + $20.000 = $1.238.043.

C: $1.127.021 + $100.000 + $20.000 = $1.247.021.

Auxiliar especializado:

A: $1.120.437 + $100.000 + $20.000 = $1.240.437.

B: $1.134.691 + $100.000 + $20.000 = $1.254.691.

Vendedores:

A: $1.110.931 + $100.000 + $20.000 = $1.230.931.

B: $1.134.691 + $100.000 + $20.000 = $1.254.691.

C: $1.142.610 + $100.000 + $20.000 = $1.262.610.

D: $1.160.034 + $100.000 + $20.000 = $1.280.034.

Sueldos de empleados de comercio en junio 2026

En junio de 2026, los empleados de comercio reciben un nuevo incremento del 1,5%.

Maestranza:

A: $1.111.521 (básico) + $100.000 (incremento no remunerativo) + $20.000 (suma no remunerativa) = $1.231.521.

B: $1.114.635 + $100.000 + $20.000 = $1.234.635.

C: $1.118.792 + $100.000 + $20.000 = $1.238.792.

Administrativo:

A: $1.123.576 + $100.000 + $20.000 = $1.243.576.

B: $1.128.404 + $100.000 + $20.000 = $1.248.404.

C: $1.133.224 + $100.000 + $20.000 = $1.253.224.

D: $1.147.693 + $100.000 + $20.000 = $1.267.693.

E: $1.159.749 + $100.000 + $20.000 = $1.279.749.

F: $1.177.435 + $100.000 + $20.000 = $1.297.435.

Cajeros:

A: $1.127.595 + $100.000 + $20.000 = $1.247.595.

B: $1.133.224 + $100.000 + $20.000 = $1.253.224.

C: $1.140.458 + $100.000 + $20.000 = $1.260.458.

Personal auxiliar:

A: $1.127.595 + $100.000 + $20.000 = $1.247.595.

B: $1.134.813 + $100.000 + $20.000 = $1.254.813.

C: $1.143.926 + $100.000 + $20.000 = $1.263.926.

Auxiliar especializado:

A: $1.137.243 + $100.000 + $20.000 = $1.257.243.

B: $1.151.711 + $100.000 + $20.000 = $1.271.711.

Vendedores:

A: $1.127.595 + $100.000 + $20.000 = $1.247.595.

B: $1.151.711 + $100.000 + $20.000 = $1.271.711.

C: $1.159.749 + $100.000 + $20.000 = $1.279.749.

D: $1.177.435 + $100.000 + $20.000 = $1.297.435.

Sueldos de empleados de comercio en julio 2026 con incorporación al básico

Desde julio de 2026, los empleados de comercio pasan a tener todos los incrementos incorporados al salario. Es decir, se suma el 5% total ya aplicado más los $120.000 que hasta junio eran no remunerativos.

Por lo tanto, desaparecen las sumas no remunerativas y todo el salario pasa a ser remunerativo.

Maestranza:

A: $1.231.521.

B: $1.234.635.

C: $1.238.792.

Administrativo:

A: $1.243.576.

B: $1.248.404.

C: $1.253.224.

D: $1.267.693.

E: $1.279.749.

F: $1.297.435.

Cajeros:

A: $1.247.595.

B: $1.253.224.

C: $1.260.458.

Personal auxiliar:

A: $1.247.595.

B: $1.254.813.

C: $1.263.926.

Auxiliar especializado:

A: $1.257.243.

B: $1.271.711.

Vendedores:

A: $1.247.595.

B: $1.271.711.

C: $1.279.749.

D: $1.297.435.