Comedor "Los Conejitos" entrega diariamente más de 1100 porciones de comida: "La demanda creció mucho"

REDACCIÓN ELONCE
En el barrio Paraná XX, el comedor comunitario “Los Conejitos” se convirtió en un punto clave de asistencia alimentaria para gran cantidad de familias que atraviesan dificultades económicas. Allí, diariamente se reparten más de 1100 porciones de comida,
En el barrio Paraná XX, el comedor comunitario “Los Conejitos” se convirtió en un punto clave de asistencia alimentaria para gran cantidad de familias que atraviesan dificultades económicas. Allí, diariamente se reparten más de 1100 porciones de comida, en un contexto donde la demanda no deja de crecer.
El encargado del comedor, Nelson Alarcón, explicó a Elonce la compleja situación que atraviesan: “En el transcurso de este año se nos aumentó la cantidad de gente que viene al comedor por la necesidad que hay en todos lados”.
En ese sentido, precisó: “Tenemos un aproximado de 190 personas más para que retiren la comida, ya que actualmente, el comedor alcanza a cubrir 1150 porciones”.
La ayuda no se limita a un solo barrio. Según detalló Alarcón, asisten vecinos de distintas zonas: “Son de barrios como Paraná XX, Loma Dorada, Jauretche, 4 de Junio, Hijo de María, barrio Municipal, La Milagrosa”. Incluso, llegan personas desde otros sectores más alejados: “Ha venido gente de San Agustín, de Anacleto Medina, porque en otros lugares no tienen lugar”.
Frente a esta realidad, remarcó el compromiso del espacio: “Acá los tomamos, le buscamos la vuelta y siempre le damos un plato de comida”.
El comedor mantiene un menú organizado para garantizar la alimentación diaria. “Hoy, por ejemplo, es estofado de carne con arroz. Mañana pizza casera. Tenemos un menú más o menos programado”, explicó.
Sin embargo, sostener esta tarea se vuelve cada vez más difícil. “Cada vez se complica más. Se complica más porque yo tengo una partida autorizada y siempre nos supera la cantidad de gente que viene”, señaló Alarcón, y relató situaciones cotidianas: “Hoy, por ejemplo, viene una familia con cuatro chicos que la verdad no le puedo decir que no”.
En ese marco, agregó: “La idea es no dejar a nadie afuera, pero hasta donde se pueda vamos a dar. Se hace muy difícil poder cumplir con todo. Se complica, viene muy complicado”.
A los problemas de abastecimiento se suman los costos de servicios básicos: “Respecto de la tarifa de la luz, estamos esperando que nos llegue la factura de luz. Hoy acá en Paraná XX hubo un operativo y creo que vino la autoridad de ENERSA. Estuve con ellos hablando y me pidieron que esperemos que nos llegue la factura nueva para que después lo veamos con ellos”.
La situación también se refleja en quienes hacen fila para retirar la comida. Gabriel, vecino, contó: “Busco comida para toda mi familia. Tres porciones”. Aunque tiene trabajo, explicó: “Laburo tengo, pero no alcanza la plata. Tengo laburo de changa, pintura y eso, pero me van llamando de vez en cuando”. Además, describió el esfuerzo que implica llegar hasta el lugar: “Me tomo dos colectivos”.
Otro testimonio es el de Carlos, del barrio El Trébol, quien asiste desde hace años: “Vengo a buscar para siete personas, mi familia, mis hijos y mi mamá que está en cama”. Actualmente desempleado, expresó: “No se consigue nada. Yo trabajo de albañil”. Sobre su vínculo con el comedor, indicó: “Hace tres, cuatro años más o menos vengo”, y resumió su situación con contundencia: “Es la única manera de conseguir un plato de comida hoy en día si no hay trabajo”. Elonce.com