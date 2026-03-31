Egresados estamparon la imagen de Malvinas en sus remeras y emocionaron a veteranos

Alumnos de sexto grado de una escuela de Paraná decidieron estampar la imagen de las Islas Malvinas en sus remeras de egresados. La iniciativa generó emoción en veteranos de guerra y destacó la importancia de mantener viva la memoria, acompañó Elonce.
Alumnos de sexto grado de la escuela Nº235 “Heraclia Ruiz Díaz” de Paraná realizaron un homenaje a la causa Malvinas al estampar la imagen de las islas en sus remeras de egresados, en una iniciativa que fue valorada por veteranos de guerra y familiares.
La iniciativa fue propuesta por Benjamín, quien es nieto de un veterano de Malvinas.
“Fue un momento muy emocionante cuando él me mostró la remera de Malvinas, algo que nosotros llevamos muy adentro. En aquel entonces yo era muy joven, tenía 19 o 20 años, y no dimensionaba lo que significaba. Era toda una mezcla de adrenalina y de incertidumbre, porque íbamos a una guerra sin saber realmente qué iba a pasar. Nos informábamos por la radio, preparábamos los uniformes, el armamento, cargábamos los aviones; era una experiencia que en ese momento no alcanzábamos a comprender en su totalidad”, contó Néstor Paul, visiblemente emocionado por el gesto de su nieto. “Hoy, con el paso del tiempo, uno toma verdadera dimensión de lo vivido, y cuando mi nieto me mostró esa remera, todo eso volvió y me generó una emoción muy profunda”, completó.
El testimonio de los estudiantes
Benjamín, uno de los alumnos y nieto de un excombatiente, explicó el sentido de la propuesta. “Queríamos conmemorar a aquellos héroes que defendieron nuestra soberanía en las Islas”, sostuvo. Además, relató la reacción de su abuelo al ver la remera. “Me dijo que era un muy lindo gesto y me agradeció”, contó.
Por su parte, Sofía, en representación de sus compañeros, explicó la elección del diseño. “Nos gustó la idea y en lugar de la bandera argentina, estampamos la provincial para representar todo, las Malvinas y Entre Ríos”, indicó.
Emoción entre los veteranos
El homenaje también incluyó la participación de ex combatientes de Malvinas, Antonio Vottero, Miguel Samela, Héctor Luna, Néstor Paul y Jorge Montenegro, quienes compartieron sus experiencias con los estudiantes.
“Cuando partimos desde Paraná, el clima era similar al de una gran celebración popular, como cuando la Selección salió campeona del mundo: había muchísima gente despidiéndonos, acercándonos ropa, bufandas y gorros, porque era invierno. Fue un momento muy emocionante. Hoy, con el paso del tiempo y la experiencia, uno lo recuerda con otra dimensión. Por eso me emociona escuchar y revivir todo aquello, y aún más al ver a mi nieto con una remera de Malvinas”, repasó Paul al recordar su paso por el conflicto.
“En ese momento no teníamos dimensión de lo que significaba una guerra, pero cuando llegamos y comenzamos a enterarnos de los derribos de nuestros aviones y de lo que estaba ocurriendo, la realidad se volvió mucho más dura. Fue una experiencia que ojalá no se repita", sostuvo Montenegro. Y agregó: "Esperamos que la recuperación de las Islas Malvinas se logre por la vía diplomática y creemos que es importante seguir transmitiendo nuestra historia. Muchos han olvidado el sentido de la patria, por eso es fundamental poner en valor esos conceptos y continuar trabajando para sostener el reclamo sobre las islas”.
Otro de los ex combatientes destacó el valor del reconocimiento. “Nos llena de alegría que los chicos tengan presente la gesta de Malvinas”, expresó Vottero, uno de los veteranos presentes. Durante el encuentro, destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica. “La gesta de Malvinas no se debe olvidar nunca”, afirmó el ahora retirado de Fuerza Aérea Argentina.
Otro excombatiente remarcó la importancia de transmitir la historia a las nuevas generaciones. “Tenemos que dejar testimonio para los chicos”, afirmó Luna al remarcar que “la causa Malvinas tiene que estar asociada a la palabra patria y la patria debe estar cargada de sentido, sino no tiene significado”.
Memoria y transmisión
Durante la actividad, los veteranos insistieron en la necesidad de sostener el recuerdo de quienes participaron en la guerra. “Hay compañeros que quedaron en Malvinas y no debemos olvidarlos porque son héroes y dieron la vida por un ideal”, señaló Samela y ponderó "el sentido de patriotismo" de los alumnos.
También destacaron el rol de la educación en la construcción de memoria colectiva. “Quien no conoce, difícilmente pueda querer y defender”, expresaron.
La iniciativa escolar se enmarcó en actividades vinculadas a la conmemoración de la causa Malvinas y buscó reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y la historia reciente del país.