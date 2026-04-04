Palito Ortega se presenta en Paraná: “Lo adoramos”, aseguran las fanáticas

Tras varias postergaciones, finalmente este sábado Palito Ortega se presenta en Paraná. Elonce dialogó con fanáticos que aguardaban el ingreso a la sala de espectáculos en el Centro Provincial de Convenciones.

En ese sentido, un grupo de mujeres que sostienen un cartel que reza “Bienvenido Palito Ortega”, contaron ante Elonce: “Palito es de nuestro tiempo. Lo adoramos. Hemos llorado cuando nos había suspendido la fecha y nos volvimos a ilusionar porque volvía a venir y nos volvió a fallar”.

“La tercera la vencida, dijimos: “No, nos vamos a dejar abandonar"”, agregaron. “No hemos dormido anoche”, dijeron entre risas. Una fanática contó que sus canciones preferidas son Muchacho que vas cantando, La felicidad y La sonrisa de mi mamá.

Otra seguidora recordó que su hija le había cantado esa última canción en el jardín de infantes. “Me partió el corazón”, señaló sobre aquella vivencia.

Acerca de las emociones que evoca el cantante, las fanáticas mencionaron que lo siguen “desde chicas”.

“Tengo tantos recuerdos de cuando hasta de su casamiento, tenía la revista, lo seguíamos por la tele. La esposa una princesa, Evangelina”, señaló otra de las admiradoras.

Además, otra de las mujeres del grupo expresó: “Lo amo a Palito. Me vi todas las películas de él, me encanta”.

En la fila, otra mujer sostiene un disco de Palito Ortega joven. “Esto era en sus comienzos. Tengo muchos long play de él. Me gustan todas sus canciones”, contó.

Un fanático oriundo de Santa Fe señaló que no se perdió la oportunidad de asistir a verlo ya que no visitó la vecina provincia.

Más atrás, una mujer mostró una remera blanca con la cara del cantante. Relató que su hija, dedicada a ese arte, le estampó la prenda de vestir. “Ya la tenía preparada desde la vez anterior y ahora me la voy a poner para cantar con él”, dijo con una sonrisa.

“Mi hija era recién nacida cuando fuimos a verlo a Montevera. Ella lloraba, se la di a mi marido y yo me quedé al lado del escenario”, recordó sobre su fidelidad al cantante.

La presidenta del club de fans de Palito Ortega, Miriam Tiberio, señaló que en diciembre de 2010 se creó el grupo y desde entonces siguen al cantante a todos lados. “Somos de Buenos Aires y vinimos a Paraná, que nos recibió muy bien”, señaló.