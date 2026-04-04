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Una casa está al borde del desbarrancamiento en barrio Francisco Ramírez: “Espero que me den una solución”

Cecilia es una vecina que hace 23 años vive en el barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná y en el último tiempo comenzó a verse afectada su vivienda, quedando al borde del desbarrancamiento.

4 de Abril de 2026
La vivienda afectada.
La vivienda afectada. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Cecilia es una vecina que hace 23 años vive en el barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná y en el último tiempo comenzó a verse afectada su vivienda, quedando al borde del desbarrancamiento.

Una casa está al borde del desbarrancamiento en barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná, generando preocupación entre los vecinos y la propietaria, Cecilia, quien vive allí hace 23 años. La vivienda se ha desplazado varios metros hacia abajo y se encuentra en riesgo de colapso, especialmente ante las lluvias fuertes que afectan la zona.

 

 

Fabián Pautasso, vecino del barrio, explicó que se produjo un socavón y que una empresa ya realizó trabajos iniciales, pero aún se esperan los caños para los nuevos desagües. “Hoy se volvió a caer más la contención. No se sabe cuánto tiempo demorará, pero el tiempo no acompaña para nada”, señaló, describiendo la situación de vulnerabilidad que atraviesan los residentes cercanos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El hecho ocurrió en calle Arroyo Grande, donde además se retiró un poste de luz que estaba a punto de colapsar. Las autoridades han visitado la zona, pero aún no han ofrecido soluciones concretas a los vecinos afectados, quienes esperan respuestas inmediatas antes de que se agrave la situación.

 

El poste de luz ca&iacute;do. Foto: Elonce.
El poste de luz caído. Foto: Elonce.

 

Riesgo y reclamos de la propietaria

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Cecilia, la dueña de la vivienda, expresó su temor y frustración: “Se ha venido seis metros para abajo, pero ya tengo mi casa a la orilla. Espero que nos den un lugar fijo. No me voy de mi casa hasta que me den un lugar seguro. Vivo aquí hace 23 años y me caeré con la casa si es necesario”. La mujer, madre de cinco hijos, también teme por la seguridad de sus pertenencias.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Su hija, que posee un terreno lindante, explicó que tuvieron que abrir una salida provisional para evacuar el agua en caso de lluvias. “Al caerse el árbol y la contención de tierra, debajo tenemos una cañería que se va a tapar y el agua puede subir para inundarnos. Son dos cuadras atrás las casas que se inundan”, detalló, mostrando la magnitud del riesgo para toda la zona.

 

La vivienda ya comenz&oacute; a agrietarse. Foto: Elonce.
La vivienda ya comenzó a agrietarse. Foto: Elonce.

 

Los vecinos reclaman una intervención urgente de las autoridades municipales para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad de las familias afectadas. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor se mantienen ante la posibilidad de un desbarrancamiento que podría afectar a varias viviendas cercanas.

Temas:

desbarrancamiento Vivienda Barrio Francisco Ramírez
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