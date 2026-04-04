Una casa está al borde del desbarrancamiento en barrio Francisco Ramírez: “Espero que me den una solución”

REDACCIÓN ELONCE
Cecilia es una vecina que hace 23 años vive en el barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná y en el último tiempo comenzó a verse afectada su vivienda, quedando al borde del desbarrancamiento.
Una casa está al borde del desbarrancamiento en barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná, generando preocupación entre los vecinos y la propietaria, Cecilia, quien vive allí hace 23 años. La vivienda se ha desplazado varios metros hacia abajo y se encuentra en riesgo de colapso, especialmente ante las lluvias fuertes que afectan la zona.
Fabián Pautasso, vecino del barrio, explicó que se produjo un socavón y que una empresa ya realizó trabajos iniciales, pero aún se esperan los caños para los nuevos desagües. “Hoy se volvió a caer más la contención. No se sabe cuánto tiempo demorará, pero el tiempo no acompaña para nada”, señaló, describiendo la situación de vulnerabilidad que atraviesan los residentes cercanos.
El hecho ocurrió en calle Arroyo Grande, donde además se retiró un poste de luz que estaba a punto de colapsar. Las autoridades han visitado la zona, pero aún no han ofrecido soluciones concretas a los vecinos afectados, quienes esperan respuestas inmediatas antes de que se agrave la situación.
Riesgo y reclamos de la propietaria
Cecilia, la dueña de la vivienda, expresó su temor y frustración: “Se ha venido seis metros para abajo, pero ya tengo mi casa a la orilla. Espero que nos den un lugar fijo. No me voy de mi casa hasta que me den un lugar seguro. Vivo aquí hace 23 años y me caeré con la casa si es necesario”. La mujer, madre de cinco hijos, también teme por la seguridad de sus pertenencias.
Su hija, que posee un terreno lindante, explicó que tuvieron que abrir una salida provisional para evacuar el agua en caso de lluvias. “Al caerse el árbol y la contención de tierra, debajo tenemos una cañería que se va a tapar y el agua puede subir para inundarnos. Son dos cuadras atrás las casas que se inundan”, detalló, mostrando la magnitud del riesgo para toda la zona.
Los vecinos reclaman una intervención urgente de las autoridades municipales para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad de las familias afectadas. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor se mantienen ante la posibilidad de un desbarrancamiento que podría afectar a varias viviendas cercanas.