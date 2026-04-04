Vecinos solicitan obras para mejorar la circulación en un barrio de Paraná

Vecinos de Paraná solicitaron mejoras en las condiciones de calles y servicios en la zona de Miguel David, pasando Caputto, donde aseguran que se registran dificultades para la circulación y el escurrimiento del agua.

La situación se presenta desde hace tiempo en distintos puntos del barrio, donde los residentes indicaron que las calles presentan deterioro y complicaciones, especialmente después de las lluvias.

En ese marco, los vecinos señalaron a Elonce que mantuvieron reuniones recientes con autoridades municipales para exponer la problemática y plantear posibles soluciones.

Desde la comisión vecinal indicaron que continúan a la espera de avances en las intervenciones solicitadas.

Dificultades en la circulación diaria

Uno de los principales puntos señalados por los vecinos está vinculado al estado de las calles y la falta de veredas en distintos tramos del barrio. Esta situación, indicaron, genera complicaciones tanto para peatones como para quienes circulan en vehículos.

“Hay lugares donde la gente no tiene por dónde caminar, si por la calle o por la vereda”, explicó César Corradi, presidente de la vecinal Parque Justo José de Urquiza. Además, mencionó que en algunos sectores se han registrado inconvenientes en la circulación que requieren atención.

Calle Miguel David y Caputto.

En esa línea, los vecinos plantearon que las condiciones actuales dificultan el tránsito cotidiano, especialmente para quienes deben trasladarse a pie o acompañar a niños a la escuela.

Planteos sobre mantenimiento y drenaje

Otro de los aspectos mencionados tiene que ver con el mantenimiento de los desagües y la limpieza de arroyos en la zona. Según indicaron, durante las lluvias recientes se registraron anegamientos que afectaron a viviendas del sector.

“Hay familias que fueron afectadas por las lluvias y creemos que es importante avanzar en tareas de mantenimiento”, señaló Corradi. En ese sentido, remarcaron la necesidad de trabajos que permitan mejorar el escurrimiento del agua y evitar situaciones similares.

Vecinos calle Miguel David.

También señalaron que estos inconvenientes se reiteran en distintos puntos del barrio, lo que refuerza el pedido de intervenciones más amplias.

Expectativas y continuidad del diálogo

Desde la comisión vecinal destacaron que el objetivo es continuar el diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a las problemáticas planteadas. En ese sentido, remarcaron que buscan mejoras que incluyan calles, veredas y servicios básicos.

“No queremos confrontar, somos vecinos que buscamos mejorar las condiciones del barrio”, expresó Corradi. Además, sostuvo que continuarán gestionando los pedidos para avanzar en mejoras progresivas.