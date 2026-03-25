Palito Ortega vuelve a los escenarios y confirmó su show en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El artista dialogó con Elonce sobre su carrera, su recuperación y el recital que brindará el 4 de abril en el CPC. Recordó sus inicios y destacó el vínculo con el público entrerriano. “Va a ser un encuentro con la historia, con canciones que acompañaron distintos momentos de la vida”, aseguró.
Palito Ortega confirmó su show en Paraná y adelantó detalles de su presentación prevista para el 4 de abril desde las 21 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), tras recuperarse de un problema de salud que había obligado a postergar su agenda artística.
El reconocido cantante, cuyo nombre real es Ramón Bautista Ortega, dialogó con Elonce sobre su trayectoria y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público entrerriano.
“Gracias a Dios estoy recuperado y puedo continuar parándome en un escenario y compartiendo con la gente los recuerdos de tantos años de trayectoria”,
expresó.
Un repertorio cargado de clásicos
Durante la entrevista, el artista destacó que su espectáculo estará compuesto principalmente por los temas más conocidos de su carrera. Entre ellos mencionó canciones emblemáticas como “Corazón contento”, “La felicidad”, “Bienvenido amor” y “La sonrisa de mamá”.
“Es imposible que yo no recuerde esas canciones, porque forman parte de lo que la gente quiere escuchar”, señaló.
La conexión con el público y el recuerdo especial de Paraná
Ortega también reflexionó sobre el vínculo que mantiene con distintas generaciones y el rol de la música en la memoria colectiva. “La música tiene esa virtud de quedar asociada a momentos de la vida. Uno escucha una canción y vuelve inmediatamente a ese recuerdo”, explicó.
En ese sentido, consideró que su permanencia en el tiempo está ligada a haber sido parte de la historia de muchas familias argentinas. De hecho, Palito Ortega llega a Paraná en el marco de su gira nacional “El Regreso del Rey”, que celebra los 55 años de uno de sus himnos más emblemáticos: “Muchacho que vas cantando”.
En la oportunidad, el cantante remarcó que su presentación en Paraná tiene un significado particular en su carrera. “Cuando empecé con la música tenía 17 años y la primera ciudad donde nos presentamos fue Paraná. Me quedó ese recuerdo para siempre”, contó.
Además, recordó anécdotas de aquellos comienzos, cuando aún no cantaba y formaba parte de una banda como percusionista.
Entradas y expectativas
Las entradas para el show ya se encuentran a la venta a través de plateaunotickets.com y el artista invitó al público a participar del espectáculo. “Va a ser un encuentro con la historia, con canciones que acompañaron distintos momentos de la vida”, aseguró.
El recital marcará un nuevo capítulo en la extensa carrera del artista, que continúa vigente tras más de seis décadas en la música. Es que la obra de Palito Ortega marcó generaciones dentro y fuera del país. Fue protagonista del recordado “Club del Clan”, grabó 48 discos, filmó 27 películas y recibió distinciones como el Premio Gardel a la Trayectoria, el Grammy a la Excelencia Musical y la Mención de Honor del Senado de la Nación.
“El Regreso del Rey” ya se presentó con localidades agotadas en el Luna Park, Teatro Gran Rex, GEBA, Córdoba, Rosario y Santa Fe, por lo cual, esta gira confirma la vigencia de un artista que sigue emocionando con su voz, su carisma y su historia. En su más reciente etapa discográfica, editó con Sony Music el álbum “Te llevo bajo mi piel”, dedicado a los grandes éxitos románticos y del rock & roll de los años 60, y parte de una trilogía que se completa con “Románticos 60” y “Rock n’ Roll”.