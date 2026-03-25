Video: fuerte incendio en un depósito de garrafas en Buenos Aires generó explosiones y dejó heridos

Un incendio en un depósito de garrafas generó momentos de tensión este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde se registraron explosiones, heridos y evacuaciones preventivas.

El siniestro comenzó poco antes de las 7 en un local ubicado sobre avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres, y rápidamente se propagó por el material inflamable presente en el lugar.

Varias dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajan en la zona para intentar contener las llamas, en un operativo que se desarrolla con dificultades debido a las detonaciones.

Explosiones y evacuaciones

El incendio en el depósito de garrafas provocó una serie de explosiones que generaron alarma entre los vecinos, quienes comenzaron a autoevacuarse ante el riesgo.

Las columnas de humo y fuego pudieron observarse desde varias cuadras, mientras que las vibraciones y la caída de elementos aumentaron la preocupación en el barrio.

Algunos residentes relataron que debieron abandonar sus viviendas de forma urgente y resguardarse en zonas alejadas del foco del incendio.

🔥 Arde un depósito en Constituyentes y Casaux, Mariano Acosta #Merlo El lugar estaría lleno de garrafas. pic.twitter.com/QhRG32Tq3f — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 25, 2026

Heridos y operativo de emergencia

Como consecuencia del incendio en el depósito de garrafas, al menos tres personas resultaron heridas con quemaduras leves y fueron trasladadas a un centro de salud de la zona.

Desde el cuerpo de bomberos indicaron que el trabajo se realiza desde el exterior del predio, debido al riesgo que representan las explosiones.

Además, señalaron que el objetivo principal es evitar la propagación del fuego hacia viviendas linderas y reducir el impacto en el entorno.

⭕️ Explotó un depósito de garrafas en Merlo 📍 Ocurrió esta mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres, en la localidad de Mariano Acosta. 🔗 Más información en https://t.co/ewTGijMHoZ pic.twitter.com/6Ix7OcFAm5 — Filo.news (@filonewsOK) March 25, 2026

Tránsito afectado y causas bajo investigación

El operativo en torno al incendio generó cortes y complicaciones en el tránsito en las inmediaciones de avenida Constituyentes.

En el lugar también intervienen efectivos policiales, que colaboran con el ordenamiento de la circulación y el resguardo de la zona.

Hasta el momento, no se informaron las causas del siniestro y continúan las tareas para controlar completamente el incendio en el depósito de garrafas.