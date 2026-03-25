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Paraná Obra municipal tras reclamos vecinales

Avanzan las obras por socavón que provocó anegamientos en barrio Francisco Ramírez

Tras el reclamo de los vecinos por un desbarrancamiento generado por lluvias, desde el municipio indicaron que “buscan restablecer desagües y evitar nuevos anegamientos”, aunque advirtieron a Elonce que “la solución demandará tiempo”.

25 de Marzo de 2026
Obras por socavón en barrio Francisco Pancho Ramírez
Obras por socavón en barrio Francisco Pancho Ramírez Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Tras el reclamo de los vecinos por un desbarrancamiento generado por lluvias, desde el municipio indicaron que “buscan restablecer desagües y evitar nuevos anegamientos”, aunque advirtieron a Elonce que “la solución demandará tiempo”.

Avanzan las obras para reparar el socavón que se generó en barrio Francisco Ramírez tras las intensas lluvias registradas en febrero en Paraná. El hundimiento se produjo en la zona del playón deportivo y había provocado preocupación entre los vecinos por el riesgo para una vivienda y los problemas de drenaje.

 

Al respecto, el secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó a Elonce que el problema se originó tras la rotura de una cámara que conectaba desagües pluviales, lo que generó una pérdida de caudal y el posterior socavamiento del terreno.

Según explicó el funcionario, el inconveniente se manifestó con las intensas lluvias del 19 de febrero, momento en que se detectó un socavón de gran magnitud, y desde ese momento comenzaron las tareas para abordar la situación.

 

Los trabajos incluyeron una excavación profunda, ya que los desagües se encuentran a unos 12 metros bajo tierra, lo que complejizó la intervención.

 

En una primera etapa, lograron rehabilitar los desagües que estaban obstruidos, lo que permitió evitar nuevos anegamientos en viviendas cercanas.

Obras por socav&oacute;n en barrio Francisco Pancho Ram&iacute;rez (foto Elonce)
Obras por socavón en barrio Francisco Pancho Ramírez (foto Elonce)

Sin embargo, Loréfice reconoció que "aún persisten desprendimientos en sectores próximos a una vivienda considerada en situación vulnerable". Ante este escenario, se analiza la relocalización temporal de la familia afectada, aunque la propuesta no fue bien recibida por los vecinos.

 

Plazos y complejidad de la obra

 

Loréfice informó que una empresa trabaja en la solución definitiva, que consistirá en la colocación de conductos premoldeados de gran tamaño. En ese sentido, aclaró que estos elementos deben ser fabricados y trasladados al lugar, lo que implicará un plazo de espera antes de retomar la actividad en el terreno.

 

Asimismo, el secretario municipal de Planificación e Infraestructura explicó que esta metodología es la más rápida disponible, ya que realizar la obra con hormigón en el lugar demandaría mucho más tiempo. De acuerdo a lo que destacó, "el objetivo es restablecer el funcionamiento del sistema pluvial en el menor plazo posible y evitar nuevos inconvenientes en el barrio".

Temas:

Barrio Francisco Ramírez desbarrancamiento socavón hundimiento
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