Memoria, Verdad y Justicia: el documento de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná

La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por el 24M donde reafirma memoria, verdad y justicia y cuestionó la política negacionista del gobierno de Javier Milei.
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por los 50 años del golpe cívico-militar de 1976. El texto, reafirma memoria, verdad y justicia, reivindica a las víctimas de la dictadura y denuncia políticas actuales que, según sostiene, profundizan la desigualdad social, la represión y el negacionismo estatal en Argentina.
El texto sostiene que la dictadura iniciada en 1976 constituyó un "genocidio" responsable de 30.000 personas detenidas-desaparecidas, y recuerda el rol de centros clandestinos de detención como el caso de "La Perla". En esa línea, reivindica la lucha de organismos históricos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, destacando la continuidad de la búsqueda de nietos apropiados y la restitución de identidades.
El documento también vincula el pasado dictatorial con el presente político, al advertir sobre la continuidad de un modelo económico concentrador de la riqueza y señalar al gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei como responsable de políticas de ajuste, represión y retroceso en derechos sociales.
Asimismo, cuestiona a referentes provinciales como el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, a quien acusa de implementar un programa de recortes y persecución sindical.
En otro tramo, el texto denuncia la supuesta complicidad del Poder Judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución de referentes políticos y sociales como Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, además de mencionar casos de violencia institucional y desapariciones ocurridas en democracia.
El documento también incorpora una fuerte dimensión internacional, repudiando conflictos armados, intervenciones de potencias extranjeras y el "genocidio en Gaza", al tiempo que expresa solidaridad con el pueblo palestino y otros pueblos en conflicto.
Las denominadas "cápsulas" finales amplían el alcance de las demandas, incluyendo reclamos por financiamiento universitario, defensa de la educación y salud pública, derechos de personas con discapacidad, jubilaciones, políticas de género y diversidades, así como el rechazo a la baja de la edad de punibilidad y a la persecución de cultivadores.
Finalmente, la Multisectorial llamó a sostener la movilización social y la organización colectiva como herramientas centrales de transformación, reafirmando la consigna histórica: "Nunca más terrorismo de Estado", y sosteniendo que "la memoria es activa" y se expresa en las luchas actuales.
El documento concluyó con un llamado a la unidad de los movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, en defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social.
Al finalizar la lectura del texto, Sabrina Gullino Valenzuela Negro renovó el pedido por su hermano apropiado en dictadura y exigió romper el silencio. También cuestionó discursos negacionistas y alertó sobre retrocesos en derechos humanos.