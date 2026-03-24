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Paraná 24 de Marzo

Memoria, Verdad y Justicia: el documento de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná

La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por el 24M donde reafirma memoria, verdad y justicia y cuestionó la política negacionista del gobierno de Javier Milei.

24 de Marzo de 2026
Acto por el 24 de Marzo en Paraná
Acto por el 24 de Marzo en Paraná Foto: Elonce

La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por el 24M donde reafirma memoria, verdad y justicia y cuestionó la política negacionista del gobierno de Javier Milei.

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por los 50 años del golpe cívico-militar de 1976. El texto, reafirma memoria, verdad y justicia, reivindica a las víctimas de la dictadura y denuncia políticas actuales que, según sostiene, profundizan la desigualdad social, la represión y el negacionismo estatal en Argentina.

El texto sostiene que la dictadura iniciada en 1976 constituyó un "genocidio" responsable de 30.000 personas detenidas-desaparecidas, y recuerda el rol de centros clandestinos de detención como el caso de "La Perla". En esa línea, reivindica la lucha de organismos históricos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, destacando la continuidad de la búsqueda de nietos apropiados y la restitución de identidades.

Memoria, Verdad y Justicia: el documento de la Multisectorial de DD.HH. de Paraná

El documento también vincula el pasado dictatorial con el presente político, al advertir sobre la continuidad de un modelo económico concentrador de la riqueza y señalar al gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei como responsable de políticas de ajuste, represión y retroceso en derechos sociales.

 

Asimismo, cuestiona a referentes provinciales como el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, a quien acusa de implementar un programa de recortes y persecución sindical.

En otro tramo, el texto denuncia la supuesta complicidad del Poder Judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución de referentes políticos y sociales como Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, además de mencionar casos de violencia institucional y desapariciones ocurridas en democracia.

 

El documento también incorpora una fuerte dimensión internacional, repudiando conflictos armados, intervenciones de potencias extranjeras y el "genocidio en Gaza", al tiempo que expresa solidaridad con el pueblo palestino y otros pueblos en conflicto.

Las denominadas "cápsulas" finales amplían el alcance de las demandas, incluyendo reclamos por financiamiento universitario, defensa de la educación y salud pública, derechos de personas con discapacidad, jubilaciones, políticas de género y diversidades, así como el rechazo a la baja de la edad de punibilidad y a la persecución de cultivadores.

Finalmente, la Multisectorial llamó a sostener la movilización social y la organización colectiva como herramientas centrales de transformación, reafirmando la consigna histórica: "Nunca más terrorismo de Estado", y sosteniendo que "la memoria es activa" y se expresa en las luchas actuales.

 

El documento concluyó con un llamado a la unidad de los movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, en defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social.

 

Al finalizar la lectura del texto, Sabrina Gullino Valenzuela Negro renovó el pedido por su hermano apropiado en dictadura y exigió romper el silencio. También cuestionó discursos negacionistas y alertó sobre retrocesos en derechos humanos.

Memoria, Verdad y Justicia: la intervención de Sabrina Gullino

 

Las intervenciones artísticas en el acto por el 24 de Marzo en Paraná

Las intervenciones artísticas en el acto por el 24 de Marzo en Paraná

Temas:

Día de la Memoria Derechos Humanos 24 de marzo 24M 50 años
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