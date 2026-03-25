Incendio en galpones con cerdos dejó daños materiales y animales muertos

El fuego se desató en horas de la mañana en la zona de Santa Cándida. Tres dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas. Hubo daños materiales y la muerte de algunos porcinos.
Un incendio en galpones porcinos se registró en la mañana de este miércoles en la zona de Santa Cándida, Concepción del Uruguay, donde tres dotaciones de bomberos debieron intervenir para controlar las llamas y evitar su propagación. El siniestro provocó importantes daños materiales en la estructura y la muerte de algunos animales.
El hecho ocurrió en las primeras horas del día y generó preocupación entre los residentes del área rural, ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia sectores cercanos. Según se informó, los equipos de emergencia actuaron rápidamente para contener el foco ígneo y resguardar el entorno.
Desde el cuerpo de Bomberos indicaron que no se registraron personas heridas, aunque sí se lamentaron pérdidas en la producción debido al fallecimiento de porcinos afectados por el incendio.
Trabajo de los bomberos
Tres dotaciones trabajaron intensamente en el lugar, llevando adelante tareas de extinción durante varias horas. El operativo se centró en sofocar las llamas y evitar nuevos focos que pudieran reactivar el incendio.
Pasadas las 8 de la mañana, los bomberos continuaban con tareas de enfriamiento en la estructura afectada, con el objetivo de asegurar que el fuego estuviera completamente controlado.