Un productor de yerba agroecológica anunció a Elonce la realización de un “yerbatazo” en la Feria de Salta y Nogoyá, previsto para los días 10, 11 y 12 de abril, con el objetivo de garantizar ingresos a los trabajadores del sector y facilitar el acceso a precios más bajos para los consumidores.

La propuesta buscará fortalecer a la cooperativa de trabajo -de origen misionero- en un contexto de escasez de liquidez, previo al inicio de la cosecha, y permitirá comercializar paquetes de yerba a valores promocionales.

Durante la actividad, se ofrecerán tres kilos de yerba agroecológica estacionada a 10.000 pesos, en una jornada que contará además con actividades culturales y música en vivo.

Desde la organización del “yerbatazo”, Fernando Muñoz, explicó que la iniciativa no apunta a una rentabilidad comercial inmediata, sino a generar recursos para que la cooperativa pueda pagar la hoja verde a los productores.

La cooperativa, denominada El Colono, está ubicada en Campo Ramón, cerca de Oberá, y funciona mediante la gestión de sus propios integrantes.

De hecho, desde el espacio destacaron la importancia del cooperativismo como herramienta para sostener la producción y fortalecer el trabajo colectivo.

Anunciaron un “yerbatazo” previsto para abril en la Feria de Salta y Nogoyá

Las declaraciones de Muñoz fueron en el marco de la Feria Otoñal que se desarrolló durante este fin de semana en la Costanera Baja de Paraná.

Entre los productos ofrecidos por la cooperativa se encontraban distintas marcas de yerba, tanto de producción propia como de otros integrantes del sistema cooperativo. Muñoz indicó que se trata de yerba con palo, de sabor suave y estacionada, con características que apuntan a un producto de calidad.

Además de la yerba, comercializó otros artículos elaborados por cooperativas, como cuchillos, en una red de intercambio que busca potenciar las economías regionales.