 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Empezaría en abril

Liga Paranaense de Fútbol: se definió el fixture y crece la expectativa por el inicio

La entidad dio a conocer el cronograma de partidos para la temporada 2026 con 18 equipos en competencia y el regreso del fútbol liguista; habrá nuevos clubes en la máxima categoría y premios económicos para los finalistas.

25 de Marzo de 2026
Liga Paranaense de Fútbol.
Liga Paranaense de Fútbol.

La entidad dio a conocer el cronograma de partidos para la temporada 2026 con 18 equipos en competencia y el regreso del fútbol liguista; habrá nuevos clubes en la máxima categoría y premios económicos para los finalistas.

La Liga Paranaense de Fútbol dio un paso clave de cara a la temporada 2026 al confirmar el fixture de la Primera División masculina, que empezaría el primer fin de semana de abril.

 

Con un total de 18 equipos en competencia, el certamen se prepara para una nueva edición que promete movimiento en todas las canchas, aunque todavía resta conocerse la fecha oficial de inicio del torneo.

 

El anuncio generó expectativa en el ambiente local, donde los clubes ya comienzan a planificar su participación en la máxima categoría.

 

 

Nuevos equipos y formato del torneo

 

Entre las principales novedades de la Liga Paranaense de Fútbol se destacan las incorporaciones de Club Atlético VF, Ciclón del Sur (que regresa tras un tiempo de ausencia) e Independiente, que se sumarán a los equipos que ya formaban parte de la élite.

 

La ampliación del número de participantes le dará mayor competitividad al campeonato, que reunirá a instituciones con distintas realidades pero con el mismo objetivo de pelear por el título.

 

Liga Paranaense de F&uacute;tbol.
Liga Paranaense de Fútbol.

 

Además, se confirmó que el torneo contará con premios económicos importantes, con 2.500.000 pesos para el campeón y 1.500.000 para el subcampeón de la Copa.

 

 

Así se jugará la primera fecha

 

El fixture de la Liga Paranaense de Fútbol ya dejó definidos los cruces para la jornada inaugural, que marcará el inicio del campeonato.

 

En la primera fecha se enfrentarán Instituto ante Don Bosco, Sportivo Urquiza contra Neuquén y Argentino Juniors frente a VF, entre otros partidos destacados.

También jugarán Atlético Paraná ante Independiente, Ciclón del Sur frente a Patronato, Camioneros contra Los Toritos, Palermo ante Oro Verde, Universitario frente a Peñarol y San Benito contra Belgrano.

 

Clásicos y partidos destacados

 

Dentro del calendario de la Liga Paranaense de Fútbol, algunos encuentros ya generan expectativa por su relevancia histórica y deportiva.

El clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se disputará en la sexta fecha, mientras que el cruce entre Atlético Paraná y Patronato quedó programado para la fecha 14.

 

Con el fixture confirmado y los equipos en plena preparación, el fútbol liguista vuelve a escena en Paraná con una temporada que buscará captar la atención de los hinchas en cada jornada.

Temas:

Liga Paranaense de Fútbol fútbol local
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso