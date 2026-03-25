Liga Paranaense de Fútbol: se definió el fixture y crece la expectativa por el inicio

La Liga Paranaense de Fútbol dio un paso clave de cara a la temporada 2026 al confirmar el fixture de la Primera División masculina, que empezaría el primer fin de semana de abril.

Con un total de 18 equipos en competencia, el certamen se prepara para una nueva edición que promete movimiento en todas las canchas, aunque todavía resta conocerse la fecha oficial de inicio del torneo.

El anuncio generó expectativa en el ambiente local, donde los clubes ya comienzan a planificar su participación en la máxima categoría.

Nuevos equipos y formato del torneo

Entre las principales novedades de la Liga Paranaense de Fútbol se destacan las incorporaciones de Club Atlético VF, Ciclón del Sur (que regresa tras un tiempo de ausencia) e Independiente, que se sumarán a los equipos que ya formaban parte de la élite.

La ampliación del número de participantes le dará mayor competitividad al campeonato, que reunirá a instituciones con distintas realidades pero con el mismo objetivo de pelear por el título.

Liga Paranaense de Fútbol.

Además, se confirmó que el torneo contará con premios económicos importantes, con 2.500.000 pesos para el campeón y 1.500.000 para el subcampeón de la Copa.

Así se jugará la primera fecha

El fixture de la Liga Paranaense de Fútbol ya dejó definidos los cruces para la jornada inaugural, que marcará el inicio del campeonato.

En la primera fecha se enfrentarán Instituto ante Don Bosco, Sportivo Urquiza contra Neuquén y Argentino Juniors frente a VF, entre otros partidos destacados.

También jugarán Atlético Paraná ante Independiente, Ciclón del Sur frente a Patronato, Camioneros contra Los Toritos, Palermo ante Oro Verde, Universitario frente a Peñarol y San Benito contra Belgrano.

Clásicos y partidos destacados

Dentro del calendario de la Liga Paranaense de Fútbol, algunos encuentros ya generan expectativa por su relevancia histórica y deportiva.

El clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se disputará en la sexta fecha, mientras que el cruce entre Atlético Paraná y Patronato quedó programado para la fecha 14.

Con el fixture confirmado y los equipos en plena preparación, el fútbol liguista vuelve a escena en Paraná con una temporada que buscará captar la atención de los hinchas en cada jornada.