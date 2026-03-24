Arquero vialense de 13 años cumplió su sueño y fue fichado por Boca: "Estoy donde siempre quise estar"

Un joven arquero de Viale dio un paso clave en su carrera deportiva al ser oficializado como jugador de Boca Juniors con tan solo 13 años, luego de un largo proceso de formación y sacrificio junto a su familia.

Se trata de Aarón Torres, quien comenzó a entrenar desde muy pequeño y, tras años de trabajo constante, logró cumplir uno de sus grandes objetivos dentro del fútbol.

El propio protagonista destacó, en diálogo con Elonce, la importancia de este logro y lo que representa en su vida. “Es un sueño de mucho, me costó un montón llegar. Yo me lo propuse muy chiquito y hoy estamos donde siempre quise estar”, expresó.

Un camino de esfuerzo y constancia

Detrás del presente del joven arquero hay una historia marcada por el esfuerzo diario y el acompañamiento familiar. Su padre, Néstor Torres, relató cómo fueron los inicios.

“Arrancó de muy chico, con cinco años y medio. Nunca jugó con un juguete, su juguete fue la pelota”, recordó.

Además, explicó que el recorrido no fue sencillo y que implicó atravesar distintas etapas. “Hace ocho años que venimos trabajando duro, con sacrificio, con días de lluvia, de calor, con altos y bajos”, señaló.

Arquero vialense que fichó por Boca.

El sacrificio para llegar

El propio Aarón también hizo referencia a las decisiones que tuvo que tomar para avanzar en su carrera como arquero.

“Dejé muchos amigos por entrenar, perdí cumpleaños y juntadas familiares, pero no me arrepiento”, afirmó.

En ese sentido, dejó un mensaje para otros chicos que buscan cumplir un objetivo similar. “Que no se rindan, que sigan y no se dejen caer, porque todo se cumple”, sostuvo.

El presente en Boca

El joven ya comenzó a vivir el día a día en el club y no ocultó su emoción por compartir espacio con futbolistas profesionales.

“Se me pone la piel de gallina, no me lo creo todavía que estoy en un equipo grande, pero siempre con la mente enfocada para adelante”, expresó.

Por su parte, su padre también valoró el logro alcanzado y el proceso recorrido. “No es fácil ser entrenador de tu hijo, pero él se lo ganó con todo lo que ha trabajado”, concluyó.