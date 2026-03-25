La nueva Plaza Borges será inaugurada en abril y se proyecta como parte del Paseo Cultural

Una nueva plaza, denominada Jorge Luis Borges, será inaugurada en los primeros días de abril en la ciudad, en un predio ubicado en la intersección de calles San Martín, Pronunciamiento y avenida Ejército.

El lugar, que anteriormente funcionaba como depósito de excedentes de obras viales, fue reconvertido en un espacio público con características culturales y recreativas.

Plaza Jorge Luis Borges (foto Elonce)

El diseño de la plaza está vinculado al Paseo Cultura, que conecta con el Centro Cultural Juan L. Ortiz, recientemente renovado, y presenta elementos que remiten a la obra de Jorge Luis Borges, como cartelería con fragmentos literarios y espacios destinados a la lectura", explicó a Elonce el secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Además, contará con sectores preparados para actividades musicales y culturales, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria y el acceso a propuestas artísticas.

Plaza Jorge Luis Borges (foto Elonce)

El espacio incluirá juegos infantiles, estaciones deportivas y sectores de descanso, además de contar con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

“Se trata de la recuperación de un espacio que estaba muy degradado y que hoy se transformará en un lugar público", expuso Loréfice al destacar que el proyecto fue trabajado en conjunto con vecinos, quienes participaron en encuentros previos para definir las características del lugar. "De esta manera, el diseño se construyó de forma participativa y se logró cerrar esa etapa con el aporte de la comunidad”.

También se prevé la realización de un mural en uno de los sectores de la plaza, que podría comenzar a ejecutarse durante el acto de inauguración, a través de los integrantes del programa municipal "Todas las Manos".

La obra implicó una reconfiguración del tránsito en la zona, con la apertura de la prolongación de calle Pronunciamiento, lo que permitió ampliar el espacio destinado a la plaza.

“Se buscó integrar una plazoleta que tenía poco uso, ya que estaba ubicada entre dos calles y no resultaba ni segura ni adecuada por su tamaño. Ahora ese espacio se incorporó a la plaza, junto con la calle lindante, que también se proyecta utilizar. No se retiró el pavimento porque no se pensó como una calle de circulación, sino como un espacio apto para actividades que requieran una superficie firme. En ese sentido, se trabajó con urbanismo táctico, utilizando intervenciones y pinturas para su puesta en valor”, explicó Loréfice.