Ola de calor en Paraná: la sensación térmica ya supera los 32ºC desde la mañana

Con temperaturas cercanas a los 30 grados y una sensación térmica superior, vecinos aprovecharon la mañana para refrescarse en la playa y el río. Se espera una máxima de 36 grados para la tarde, supo Elonce.

30 de Diciembre de 2025
Ola de calor en Paraná
Ola de calor en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Con temperaturas cercanas a los 30 grados y una sensación térmica superior, vecinos aprovecharon la mañana para refrescarse en la playa y el río. Se espera una máxima de 36 grados para la tarde, supo Elonce.

Ola de calor en Paraná. Una jornada marcada por el intenso calor se vive este martes en la ciudad de Paraná, con temperaturas en ascenso desde las primeras horas del día y una sensación térmica que se hizo sentir con fuerza.

 

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, pasadas las 10 de la mañana, el termómetro marcaba una temperatura de 30.2°C, pero la sensación térmica ascendía 33.2°C

Ola de calor en Paran&aacute; (foto Elonce)
Ola de calor en Paraná (foto Elonce)

Ante este escenario, muchos optaron por adelantar actividades al aire libre durante la mañana, cuando las condiciones resultaron levemente más tolerables que las previstas para la tarde.

En la zona del Paraná Rowing Club, especialmente en el sector de la playa, se observó a vecinos disfrutando del río y realizando actividades recreativas para mitigar las altas temperaturas. Algunos eligieron ingresar al agua, mientras que otros aprovecharon el sol en las primeras horas del día, antes del pico de calor anunciado.

Ola de calor en Paran&aacute; (foto Elonce / SMN)
Ola de calor en Paraná (foto Elonce / SMN)

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta por temperaturas extremas para diez departamentos de Entre Ríos y el aviso abarca Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón.

¿Qué factores implica estas altas temperaturas en el inicio del verano?

 

“Una extensa porción del territorio nacional permanece bajo alertas oficiales por temperaturas extremas de calor. El fenómeno se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año”, precisó Leonardo de Benedictis, de Meteored.

Uno de ellos, según el especialista, es “la continuidad de las temperaturas extremas es la presencia de cielos mayormente despejados en gran parte del país”.

 

Asimismo, otro punto a tener en cuenta es “una circulación de viento predominante del sector norte, que transporta aire muy cálido hacia la zona central del territorio nacional. La combinación de aire seco, cielo despejado y viento norte potencia el ascenso de las temperaturas”.

Asimismo, se anticipa: “Se trata de varios días consecutivos con temperaturas altas y ausencia de lluvias, una situación que se mantendría durante gran parte de la semana y que se extendería desde los últimos días de 2025 a los primeros de 2026”.

Ola de calor en Paraná: la sensación térmica ya supera los 32ºC desde la mañana

Temas:

ola de calor Temperaturas extremas Altas temperaturas
