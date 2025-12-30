Se profundiza la ola de calor con hasta 40°C: el pico será en vísperas de Año Nuevo

La última semana del año está marcada por condiciones agobiantes en gran parte del país, debido a la intensificación de la ola de calor que mantiene en alerta a varias provincias, con temperaturas extremas que podrían superar los 40 grados.

Para este martes, el escenario meteorológico se presentará mayormente soleado y muy caluroso, con un aumento paulatino de las temperaturas en amplias regiones del área central. El Servicio Meteorológico anticipa un sostenido ascenso de los registros térmicos en el centro del país, el área pampeana y la zona núcleo, especialmente en Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde las máximas superarán los 35°C y podrían alcanzar valores locales de hasta 38°C, e incluso superar los 40°C en algunos puntos.

Verano en Paraná

En Entre Ríos, la temperatura máxima prevista para hoy será de 35 grados, mientras que la mínima rondará los 20°C, con viento predominante del sector este. Para la región, se esperan jornadas con marcas térmicas que oscilarán entre los 36°C y los 39°C, especialmente en zonas cercanas a Santa Fe, donde el calor será más intenso.

En el extremo norte del territorio nacional, el calor también se hará sentir, con temperaturas máximas que rondarán entre los 30°C y 35°C, acompañadas por viento del sector este, lo que incrementará la sensación térmica y prolongará las condiciones de tiempo sofocante durante los próximos días.

Año Nuevo

En Entre Ríos el “pico” de la ola de calor será el 31 de diciembre

Para el miércoles 31 de diciembre el tiempo se presentará sofocante en varias regiones del país, como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, donde las máximas estarán entre los 38 grados y los 36 grados, y sensaciones térmicas en el orden de los 40°C.

Particularmente, en el caso de nuestra provincia se prevé que este día sea el mas sofocante de la semana, con cielo con nubosidad y mayor porcentaje de humedad. Así, a la tarde los registros en los termómetros podrían alcanzar los 36 grados de temperatura lo que hará que la térmica se eleve mucho más.

Más noticias sobre la ola de calor