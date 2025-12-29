Ola de calor: médico de la Sociedad Argentina de Pediatría brindó recomendaciones para cuidar la salud de los niños

REDACCIÓN ELONCE
En medio de una ola de calor que afecta al país, el Dr. Fernando Burgos, pediatra y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, brindó consejos para cuidar la salud de los niños.
Con la ola de calor afectando varias regiones del país, el cuidado de los más pequeños se vuelve una prioridad para los padres. El Dr. Fernando Burgos, médico pediatra y presidente de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, conversó con Elonce para brindar recomendaciones sobre cómo proteger a los niños en estos días de altas temperaturas. "Los bebés y niños pequeños son los más vulnerables porque tienen una mayor cantidad de agua en su cuerpo, por lo tanto, necesitan más hidratación", explicó.
Hidratación y alimentación
Para prevenir problemas derivados del calor, como el agotamiento y el golpe de calor, Burgos destacó la importancia de mantener a los bebés bien hidratados. "Los bebés que son alimentados exclusivamente con leche materna no necesitan agua adicional. Pero para los bebés que ya tienen alimentación complementaria, es esencial ofrecerles agua potable", afirmó. Además, recomendó evitar los jugos de frutas, ya que, aunque contienen agua, también aportan un exceso de azúcar. En su lugar, sugirió ofrecer frutas frescas como sandía, melón o durazno, que son refrescantes y ricas en agua.
El pediatra también mencionó que los niños mayores de un año deben tener acceso constante a agua, y destacó la importancia de llevar siempre una botella de agua en la mochila. "La hidratación también comienza por la piel, y es importante refrescar a los chicos con baños o con la exposición a aire fresco", agregó.
Evitar la exposición al sol y cómo refrescar el ambiente
El especialista recomendó evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas del día, entre las 10 y las 16. "El sol a esa hora es muy agresivo, no solo por los rayos ultravioletas, sino porque el cuerpo pierde más agua rápidamente", advirtió. También sugirió mantener el ambiente lo más fresco posible, con ventiladores o aire acondicionado. "Si el aire acondicionado se usa, es importante no bajarlo a temperaturas extremadamente frías. Lo ideal es mantener entre 22 y 23 grados en la habitación", indicó el experto.
El pediatra subrayó que la hidratación y la ventilación son fundamentales para evitar problemas de salud durante las altas temperaturas. También remarcó que el calor excesivo puede provocar síntomas de agotamiento como piel pálida, resequedad en la piel, dolor de cabeza y fiebre leve, los cuales deben ser tomados en cuenta.
Golpe de calor: señales de alerta y cómo actuar
El golpe de calor es una de las emergencias más graves que puede causar el calor extremo. Según el médico, cuando un niño o adulto presenta síntomas como piel roja, taquicardia, respiración dificultosa o desmayo, se debe actuar rápidamente. "En estos casos, el paciente debe ser trasladado de inmediato a una emergencia, donde se lo hidratará y se recuperará la pérdida de líquidos", explicó.
El pediatra también advirtió sobre el peligro de dejar a un niño dentro de un automóvil cerrado. "Un automóvil puede alcanzar temperaturas de hasta 50°C en cuestión de minutos. Esto puede provocar un golpe de calor, convulsiones o incluso la muerte si no se actúa rápidamente", alertó. Adultos mayores con insuficiencia cardíaca, o con cualquier medicación neurológica, o personas discapacitadas son otros de los puntos a los que debemos estar atentos según Burgos.