Ampliaron alerta por temperaturas extremas a más departamentos de Entre Ríos

Luego de los 34 grados centígrados de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta por temperaturas extremas a más departamentos de Entre Ríos para el martes. Así lo anticipó en su último informe.

En esta ocasión, será para un total de diez departamentos la alerta por el calor: serán Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón.

Foto: Archivo Elonce.

En consonancia, Leonardo de Benedictis, de Meteored, precisó: “una extensa porción del territorio nacional permanece bajo alertas oficiales por temperaturas extremas de calor. El fenómeno se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año”.

¿Qué factores implica estas altas temperaturas en el inicio del verano?

Uno de ellos, según el especialista, es “la continuidad de las temperaturas extremas es la presencia de cielos mayormente despejados en gran parte del país”.

Asimismo, otro punto a tener en cuenta es “una circulación de viento predominante del sector norte, que transporta aire muy cálido hacia la zona central del territorio nacional. La combinación de aire seco, cielo despejado y viento norte potencia el ascenso de las temperaturas”.

Asimismo, se anticipa: “Se trata de varios días consecutivos con temperaturas altas y ausencia de lluvias, una situación que se mantendría durante gran parte de la semana y que se extendería desde los últimos días de 2025 a los primeros de 2026”.

¿Qué temperaturas habría en Entre Ríos?

Para la zona de Paraná y departamentos aledaños afectados por la alerta por altas temperaturas, este martes la máxima llegará a los 35 grados centígrados.

Por otra parte, se comunicó que en la zona del sur entrerriano, habría temperaturas más sofocantes: sería 37ºC. Sin embargo, se aclaró que el miércoles incrementaría a 39ºC, pero la sensación térmica sería aún más elevada, tal como viene sucediendo.