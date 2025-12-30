 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rige alerta amarilla por altas temperaturas  y tormentas para este martes: las provincias afectadas

El SMN emitió alertas amarillas por calor extremo en el centro del país, tormentas en el norte y vientos fuertes en el sur. Entre Ríos tendrá una jornada sofocante, con máximas cercanas a los 37°C.

30 de Diciembre de 2025
El SMN emitió alertas amarillas por calor extremo en el centro del país, tormentas en el norte y vientos fuertes en el sur. Entre Ríos tendrá una jornada sofocante, con máximas cercanas a los 37°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este martes 30 de diciembre por altas temperaturas en el centro del país, tormentas en el norte y fuertes vientos en el sur, condiciones que podrían generar daños y afectar momentáneamente las actividades cotidianas.

 

La advertencia por calor extremo alcanza a distintas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Neuquén, donde se prevén temperaturas superiores a los 30°C. En algunas localidades, la sensación térmica podría acercarse a los 40°C, especialmente en el este pampeano y el oeste bonaerense, lo que representa un mayor riesgo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En Entre Ríos y Córdoba, las máximas rondarán los 37°C, mientras que en Mendoza y Neuquén los valores más elevados se registrarán durante la tarde, con picos cercanos a los 34°C.

 

Para Paraná, la temperatura máxima prevista para hoy será de 35 grados, mientras que la mínima rondará los 20°C, con viento predominante del sector este.

Por otra parte, rige alerta amarilla por tormentas en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, además del norte de San Luis y Mendoza. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados de lluvia oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

 

Finalmente, en el sur del país, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. El SMN anticipa ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

 

Ante este escenario, el organismo recomendó extremar los cuidados para evitar golpes de calor, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional Alerta Amarilla temperatura temperaturas
