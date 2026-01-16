Inicia hoy la venta de entradas para el sector preferencial de la Fiesta del Mate: precios y cómo comprarlas

Desde hoy comienza la venta de entradas para el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate, que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Se trata de un espacio pago, ubicado en el sector lindero al escenario principal, que ofrece servicios exclusivos dentro de un evento de acceso libre y gratuito.

La grilla estará encabezada por Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema y Rombai, junto a artistas locales y regionales surgidos del Premate. La comercialización corresponde a la segunda tanda de ubicaciones preferenciales, luego de que el pasado lunes 12 se habilitara un primer cupo.

Fiesta del Mate

Precios y cómo comprar las entradas

Las entradas generales para el sector preferencial tienen un valor de $35.000 para el viernes y $60.000 para el sábado. La compra se realiza exclusivamente a través de la plataforma Entradauno.com , desde las 12 horas.

Además, se podrá acceder a financiación en cuotas mediante promociones del Banco Entre Ríos, según se informó desde la organización.

La recaudación del sector preferencial permite solventar parte de los costos de una de las celebraciones culturales más importantes de la ciudad, que mantiene su carácter popular y gratuito para el público general.

Grilla de artistas de la Fiesta Nacional del Mate

Programación artística

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del Premate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Ganadores del Premate

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, organización impulsora de la Fiesta del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná —con más de 50 músicos locales en escena— y los ganadores del Premate.

En tanto, en inmediaciones de Sala Mayo estará ubicado el escenario Pariente del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes y a la cultura urbana local, incorporando nuevos estilos y tendencias musicales.

Más de 100 artistas en escena

Producto de la instancia preliminar del Premate y de la conformación del Gran Ensamble Litoral, se estima que más de cien artistas de Paraná y la región participarán en esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate.

Una fiesta con identidad popular

La Fiesta del Mate es organizada por la Asociación Civil Centro Comunitario Solidaridad, creada a mediados de la década del ’80 por José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez. Desde su primera edición en 1988, el evento se consolidó como un espacio de encuentro alrededor de una de las tradiciones más representativas del país.

Desde 2008, la celebración pasó a la órbita municipal y se sostiene como un evento de espíritu popular y barrial, con participación del Estado y de múltiples sectores de la comunidad.

Participación de clubes y patio gastronómico

Durante la fiesta, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas a precios accesibles. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento de la actividad social, deportiva y cultural de cada institución.

Debido a la alta demanda registrada en ediciones anteriores, el Municipio implementó una preinscripción online para el Patio Gastronómico, con el objetivo de ordenar la asignación de espacios. La inscripción no implicó adjudicación automática, ya que la confirmación final será comunicada por los canales oficiales.

