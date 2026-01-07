Paraná vibró con la segunda jornada del PreMate en el Teatro 3 de Febrero

La ciudad de Paraná se convirtió en el epicentro de la cultura musical este jueves con la segunda jornada del PreMate en el Teatro 3 de Febrero. Rubén Clavenzani, uno de los organizadores, destacó la participación de más de 350 artistas que pasaron por el escenario, en una noche que combinó cumbia tropical, folklore y tango, ante un teatro con la sala completamente llena.

“La jornada de ayer fue maravillosa y la de hoy mantiene esa energía. Este evento es una plataforma fundamental para nuestros artistas locales y proyecta el talento de Paraná a toda la provincia”, expresó Clavenzani. Además, remarcó que la oferta incluyó músicos jóvenes, de apenas 13 o 14 años, que compartieron escenario con agrupaciones consagradas.

Rubén Clavenzani. Foto: Elonce.

Diversidad de géneros y participación masiva

Joaquín Arijón destacó la magnitud del PreMate como parte del camino hacia la Fiesta Nacional del Mate, que este año celebrará su 35° edición. “El PreMate permite a músicos, bailarines y hacedores culturales acceder a un escenario de nivel nacional. Las inscripciones para Maciá y Villaguay siguen abiertas hasta el 8 de enero, con récord de postulantes”, señaló.

La programación de la jornada incluyó noches temáticas con cumbia tropical, folklore, tango y rock, además de espacios para danza y espectáculos de parejas. “Queremos que la comunidad artística tenga acceso a herramientas que faciliten su participación y visibilicen la riqueza cultural de nuestra ciudad”, añadió Arijón.

Joaquín Arijón. Foto: Elonce.

Camino hacia la Fiesta Nacional del Mate

El PreMate no solo selecciona artistas, sino que integra una agenda cultural amplia: ayer se realizó la primera jornada, hoy cumbia y folklore, y mañana Arte Joven en el Juanele. También habrá concursos de cebadores, shows en el Parque Lineal y cierre musical en el Anfiteatro.

“Esta fiesta refleja nuestra identidad: el mate como encuentro y nuestra música como patrimonio cultural. Cada edición fortalece la integración de la comunidad y proyecta el talento local a toda la Argentina”, concluyó Clavenzani, mientras los artistas continuaban mostrando su talento ante un público entusiasta.