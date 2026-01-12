Con una gran convocatoria se desarrolló el Festival Popular en el Parque Lineal Sur

La primera edición del ciclo reunió a miles de vecinos y vecinas en el marco de una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía de emprendedores locales y actividades pensadas para disfrutar en familia. GALERÍA DE IMÁGENES.
Vecinos de Paraná y de localidades aledañas le dieron vida este domingo a la primera edición del Festival Popular en el Parque Lineal Sur, una propuesta cultural enmarcada en la Agenda de Verano que recorrerá distintos barrios de la ciudad durante el mes de enero.
El primer encuentro contó con las presentaciones de Circo Estelar, Guada Frías, Gualicheros, Súper Banda Estrella y La Hora de lo que Pinte.
“Acá hay un trabajo de todas las áreas municipales, no se puede excluir a nadie. La cultura permite un desparramo favorable, porque trabajan todas las áreas en las ciudades. Esto tiene que ver con la previa de la Fiesta Nacional del Mate, un evento que arranca desde una experiencia barrial, de la institución Solidaridad”, subrayó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.
En cuanto a la presencia de la feria de emprendedores, la subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti sostuvo: “Se hizo una convocatoria abierta, a los emprendedores que participan de la feria del Parque Lineal, organizada por la comisión vecinal y emprendedores que participan de distintas actividades de la subsecretaría de Producción y de Economía Social. Participaron más de 60 emprendedores de la zona y estamos muy contentos de que se acerquen”.
“Fue una oportunidad muy linda y estamos muy agradecidos con la Municipalidad. En estos lugares es donde se pone en valor lo que hacemos; tenemos una alegría inmensa”, aseguró Guada Frías, del grupo Guada Frías.
Vecinos conformes
Mónica Gómez, vecina de Colonia Avellaneda, expresó su conformidad por la calidad del evento. “Fomenta la cultura, es algo muy lindo. En el lugar hay capacidad para todas las personas, estuvimos todos sentados y disfrutando”, remarcó.
Florencia Tonelli, vecina de Paraná, destacó que el festival permitió compartir una noche con familia y amigos. “Se fomenta la cultura y a los artistas locales. Estamos disfrutando de la noche y del clima agradable que acompañó”, expresó.